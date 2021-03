Mireasa 2021, sezon 3. Doamna Ioana, cu ochii în lacrimi după ce a aflat că Adelina a făcut streaming pentru adulți

Doamna Ioana a fost impresionată de povestea Adelinei, aceasta amintindu-și d eun caz asemănător din familie. Femeia a încurajat-o pe Adleina și a îndemnat-o să vorbească despre greutățile prin care trece.

Doamna Ioana a retrăit amintiri dureroase când a aflat despre trecutul Adelinei.

„Nu țineți în voi și nu stați în jugul a așa ceva. Nu țineți!! Vorbiți! De ce rușine? Trebuie să vorbești! Să găsești pe cineva care să te ajute”, a spus doamna Ioana cu lacrimi în ochi.

Fanii emisiunii au trimis către redacția show-ului Mireasa sezon 3 materiale care dovedeau că una dintre fetele din competiție a oferit servicii de streaming pentru adulți.

„Am cunoscut o persoană cu care am intrat într-o relație. M-am lăsat influențată să fac noiște lucuri pe care nu voiam să le fac. Mă amenința mereu, mă lovea mereu. Băiatul respectiv m-a obligat cumva să fac videochat. A durat cam un an toată treba asta. Aveam nopți în care rămâneam și dormeam la studio pentru că mă amenința că mă bate dacă nu fac bani. Într-un final am reușit să scap și m-am mutat separat. De atunci viața mea s-a schimbat foarte mult”, a povestit Adelina.

Ce spuneau mamele înainte să afle despre trecutul Adelinei

Înainte ca subiectul Adelina să fie pe buzele tuturor doamnele Daniela și Ioana spuneau că Alin este victima unei iubiri prin sufocare.

Domanaa Ioana: „Am mai spus-o și oarecum m-a deranjat faptul că ea când avea o bucurie și și-o exprima, celelalte fete erau mai triste, de exemplu când ea a putut vorbi cu mama ei și elelalte nu au putut. Am rugat-o să fie puțin mai reținută în veselie față de celelalte. Mi s-a părut prea exaltată”.

Doamna Daniela: „Am simțit că îl sufocă. I-am zis și ei în față. Eu mereu o înțep cu câte ceva”.

Alin: „Mama oricum spune mereu ce gândește. Consider că nu s-au spus vorbe cu răutate. Probabil că este stresul emisiunii”.

Adelina: „Nu m-am dus la fete să mă laud când am vorbit la telefon cu mama. Nu mă consider exaltată. Cu toții ne bucurăm când avem parte de un gest micuț mai ales din partea familiei”.

Cine este Adelina de la Mireasa sezon 3

Adelina Luciana Iacob are 23 de ani, este din Brăila, dar locuiește în București. Deși este încă studentă, aceasta este hotărâtă să-și întemeieze o familie și spune că visează la acest moment încă de mică.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob.

Adelina se descrie ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Are o părere foarte bună despre ea. Se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare. Vrea un bărbat exact ca tatăl ei.