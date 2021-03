Mireasa 2021, sezon 3. Frământările doamnei Mari: "Nu mai pot, vreau acasă". Ce se întâmplă cu Liviu

Doamna Mari a fost dată peste ca,p cu o seară înainte, de o întâmplare între fiul său și Blaze, dar care s-a rezolvat imediat, ba chiar cei doi băieți s-au îmbrățișat: "M-a speriat momentul acela", spune doamna Mari.

În urma situației pe care a preceput-o tensionată, doamna Mari a spus că vrea să se retragă din emisiunea Mireasa: "În general eu mă acomodez mai greu în locuri noi cu oameni noi și am o stare proastă. Am remarcat că toată lumea vrea să mă ajute, dar uneori și chestia asta mă copleștește. Eu, în general, sunt obișnuită să-mi rezolv problemele singură și nu prea am cerut ajutor".

"Dacă nu-mi dă drumul, eu aici mor dacă nu plec acasă. Eu plec acasă! Nu pot să mai stau", a spus doamna Mari în casa Mireasa.

Se pare că mama lui Liviu nu se simte confortabil când camerele sunt puse pe ea și nici când este întrebată ceva anume. Nu se simte în apele ei și trece prin momente destul de dificile din cauză că nu se poate acomoda în casa Mireasa: "Eu nu aș fi vrut să vorbesc deloc pe subiectul ăsta, dar mă întreabă tot timpul. (...) Eu aș vrea să nu scot un cuvânt", spune doamna Mari