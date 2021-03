Mireasa 2021, sezon 3. Izabela, în lacrimi după petrecere. Tânăra regretă sărutul și vrea să-l cunoască pe Blaze

Cei trei au avut ocazia de a își spune părerea după ce Izabela a afirmat că îl place pe Blaze și că se simte ”ca o proastă”.

”Blaze e acolo, e aproape de sufletul meu. Chiar mă simt nasol față de el.”, a spus ea în timp ce plângea.

Blaze a ținut să explice faptul că nu se simte afectat de faptul că Izabela și Liviu s-au sărutat.

”Eu sunt un om foarte fericit mereu, nu îmi place să mă cert pentru o fată, mâncare, bani. Am văzut că Liviu are ceva cu ea și ea cu Liviu. Am fost foarte dezamăgit pentru că am fost deschis cu ea și regret acum. El a grăbit, am zis, am avut un date și ți-l dau ție. A zis da, mersi, mulțumesc. Am fost fericit. După am vorbit cu tine.