Mireasa 2021, sezon 3. Liviu i-a dedicat o melodie Mariei, după despărțire. Cum sună versurile și ce reacție a avut tânăra

”Eu am stat, m-am gândit eu mai bine după ce s-a întâmplat și am preferat să șterg lucrurile rele și urâte dintre noi. Între noi au fost foarte multe lucruri frumoase și o iubire sinceră. Ce a fost a fost, contează ce va fi.

Nimeni nu știe dacă va mai fi ceva între noi, nimeni nu știe viitorul. Nu știu dacă îmi doresc, prefer să rămână secret. Cu siguranță ea va rămâne o fată specială în viața mea, a fost o poveste frumoasă, a fost o iubire sinceră.”, a zis Liviu la XNS de la Antena Stars.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Fratele Alinei i-a dat câteva sfaturi tinerei. Relația ei și a lui Valentin este în impas

Ce reacție a avut Maria când a auzit că Liviu a scris o melodie despre povestea lor

Maria a intervenit prin Skype la XNS de la Antena Stars, unde și-a spus părerea despre gestul fostului soț.

”Noi ne-am blocat peste tot, nu știm nimic unul despre celălalt și am divorțat, ce împăcare să mai existe după divorț?! Am văzut piesa, pe Youtube nu am putut să-l blochez. Am primit și de la prieteni și de la toată lumea. Nu mă deranjează, mă bucur că a scos o melodie, nu simt că e special pentru mine. E o chestie de marketing și era logic să scoată ceva despre noi.”, a zis Maria.

Liviu a zis că el s-a ținut de promisiune: ”Dacă eu aveam pe cineva, nu mă mai puteam ține de promisiune. Așa, neavând pe nimeni, m-am ținut de promisiune. E și plăcerea mea. Sincer, a fost prea frumoasă povestea asta să nu îi ofer o piesă. Eu știu ce simt și ce am simțit. Am spus tot ce am simțit în lunile astea în melodia asta.”