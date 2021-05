Mireasa 2021, sezon 3. Maria a aflat părerea tatălui despre relația ei cu Liviu

”Pe Maria nu am fost niciodată supărat. Sunt niște copii foarte frumoși, îmi place de comportamentul lor. Le-aș da un sfat: un pic mai calm și sunt mândri de voi. Liviu, la toate care s-au auzit despre tine, văd că s-au reglementat treburile. Nu am treaba cu părerea soției, eu spun ce cred eu. Eu am lucrat cu 68 de oameni și citesc omul. De aia nu am spus că e așa, așa, până nu am văzut. Băiatul e super”, a zis tatăl concurentei.

El a afirmat că soția sa, mama Mariei, are, în continuare, o părere diferită. Tânăra a fost vizibil emoționată și eliberată să știe că măcar unul dintre părinți este de acord cu relația sa.

Ce declara doamna Ioana, mama Mariei, despre Liviu

Chiar în ziua când Maria a părăsit casa Mireasa, moderatoarea Gabriela Cristea i-a vorbit acesteia despre posibilitatea ca Maria să îl aducă acasă pe Liviu. Doamna Ioana nici nu a vrut să audă.

”Nu-mi puneți mie întrebări din astea că nu are rost. Eu nu am fost de acord de la început cu relația Mariei cu Liviu și nu voi fi niciodată. Vă rog să nu-mi mai puneți întrebări din astea că nu are rost. Eu nici nu am timp să stau la telefon că trebuie să pregătesc de mâncare. Îmi cer scuze și nu are rost să mă întrebați nimic. Nu știu cum a suportat fata asta atât lângă ea. Nu a meritat să suporte. Nu știu cum a rezistat să suporte umilința asta. Eu eram de mult plecată de lângă el dacă eram în locul fetei mele.

Îl iubește? Nu cred. Nu am de unde să știu că nu sunt acolo în casă. O cunosc cel mai bine și mulți zic că este falsă, fiecare are copii, fiecare ar trebui să-și spună părerea despre copiii lor. Ea știe ce are de făcut, a pus punct. A făcut foarte bine. A făcut o alegere care trebuia să o facă de mult.”, a mai afirmat ea.