Mireasa 2021, sezon 3. Noi acuzații grave la adresa lui Liviu. Cum explică tânărul afirmațiile presupusei foste iubite

Liviu a fost bombardat cu o nouă serie de acuzații, din parte unei femei care spune că a avut o relație de un an cu actualul iubit al Mariei.

„A început Liviu să-mi povestească tot parcursul ei în viață. Pe soție a spus că nu a iubit-o niciodată și că a fost o căsătorie din interes. Atunci am âînțeles care erau relațiile lui Liviu cu mine. El îmi șoptea la ureche că vrea să mă modeleze cum vrea el. Am văzut că în emisiune să preciza că făcea karate prin casă cu fosta soție ceea ce e adevărat. Făceam și noi, dar din glumă exagera. Pur și simplu mă ridica din pat ca să practice pe mine. Ajungeam cu vânătăi d ela ciupituri. Mă trezeam cu un genunchi în burtă. De la prietenii lui am aflat ce făcea soția lui, că practica prostituția pentru el. Ceea ce vreau să-I transmit fetei cu care este acum cu el: Să nu ai încredere în astfel de om, care te minte pe față. Credeți-mă că acum nu vreau să am nicio legătură cu Liviu, pentru că mi-ar strica căsnicia. Îmi este milă de acea fată. Liviu este un om care înșală. Ceea ce această fată trebuie să știe e că plăcerile carnale pentru Liviu sunt mai importante decât dragoste și stabilitatea”, a declarat femeia.

Cum a explicat Liviu acuzațiile

Liviu a negat vehement acuzațiile, explicând că în 2016-2017, perioadă în care femeia a spus că a avut o relație cu Liviu, el nici măcar nu practica karate și nici nu era însurat

„Pentru a elucida misterul. Fata a dat niște ani. Eu atunci nu practicam karate în acea perioadă. Nu practicam acest sport atunci. Cu fosta soție nu m-am cunoscut din adolescență. Fata a venit cu lecția învățată, a spus exact ce trebuia, ideea e că a mințit ți se poate verifica foarte ușor”.

În afara concursului, Simona Gherghe le-a oferit celor doi ocazia de a părăsi pentru o noapte casa Mireasa, pentru a avea discuții singuri, iar ei au acceptat o seară la hotel împreună.