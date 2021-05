Mireasa 2021, sezon 3. Noi acuzații aduse lui Liviu. O presupusă fostă iubită a făcut mărturisiri despre trecutul amoros

Tânăra a spus că a trăit un episod pe care nu-l poate uita. Femeia a spus că a fost cucerită de Liviu în 2016, iar la un moment dat, când se afla la el acasă, acesta a fost sunat de soție:

„Povestea mea cu Liviu a început în 2016, s-a închiat în 2017. Ne-am cunoscut la restaurant, era un om atât de calm, atât de perfect, îmi povestea despre realizările lui, despre planurile lui de viitor. Între noi e o diferență mai mare de 10 ani. Vorbea foarte frumos, foarte atent și am început să-i spun unei prietene cu cine sunt. Am realizat că Liviu a întreținut relații cu foarte multe fete din cercurile cu care umblam.

Într-o seară am mers la el acasă și la un moment dat l-a sunat cineva de 4 ori. În gândul meu nu-mi puteam imagina că era chiar soția lui. Era însurat. Mi-a zis că: Tu dacă nu taci acum, să vezi ce bătaie îți dau. Soția lui în sunase pe Whatsapp, cu camera.

I-am cerut să-mi explice cum de este soția ta, cum nu te afișezi cu ea. Nu-mi venea să cred că omul pe care doream să-l prezint părinților mei este așa. Dacă vrei să ai o viață liniștită, recunoaște-ți trecutul. Spune că vrei să te schimbi”, a spus tânăra care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea.

Liviu a negat acuzațiile

Liviu a spus că nici măcar nu știe cine este persoana care îi face asemenea acuzații:

„Nu mi-am dat seama cine este. Acum 5 ani și? Nici nu eram căsătorit. Nu înțeleg ce scop are. Mă așteptam să vină acuzații, dar nu din partea unui necunoscut. Putea să spună măcar numele mic. I-am spus Mariei că atunci când ieșim de aici o să ai telefonul meu și parolele și tot. Wow, sunt Don Juan, toate prietenele ei. Am fost cu multe fete, dar acum m-am hotărât să-mi fac o familie, să fiu cu Maria.”

Maria a fost vizibil marcată de auzul poveștii și a spus că are nevoie de timp pentru a gândi și a analiza situația:

„Am trăit multe și știu cum sunt bărbații și cât de frumos pot să mintă. Din ce a povestit fata, nu cred că e o poveste inventată. A dat detalii. Oarecum unii artiști sunt genul ăsta de bărbați”, a spus Maria, întrebând apoi: „Liviu, ai înșelat?”

„Dacă am simțit că nu iubesc o persoană, poate că am înșelat! Până acum 5 ani am fost liber și am făcut ce am vrut eu. Acum m-am maturizat, am o vârstă, știu ce îmi doresc”, a explicat Liviu.

„Maria, n-am să pot să-ți demonstrez acum pe loc cum sunt eu. Trebuie să ai răbdare. Am fost și eu foarte înșelat, să știi”, a completat concurentul de 33 de ani.

„Trebuie să gândesc ce am auzit”, a concluzionat Maria.

De ce s-a despărțit Liviu de fosta soție

Liviu a mai fost căsătorit în trecut. El și fosta soție au decis să se cunune după o relație de câțiva ani.

Nu a vrut să vorbească cu Maria despre motivele pentru care au dus la despărțire, așa că Simona Gherghe l-a rugat să lămurească situația. În emisia live de sâmbătă, 17 aprilie, el a afirmat că după cununie nu s-au mai înțeles și au hotârât să se separe.

Ruptura finală a avut loc în vara anului 2020 și Liviu afirmă că nu a fost vorba despre infidelitate ori violență.

Ce a afirmat fosta soție a lui Liviu despre căsnicia lui

„După ce ne-am căsătorit a început să-și dea arama pe față. Sincer să vă spun... eu... le doresc relație lungă, dar e treaba lor ce vor face de acum înainte. Eu oricum nu văd nimic în chestia asta. Ușor, ușor se vor afla foarte multe lucruri. Nu de la mine, de la prietenii lui, că are mulți ”prieteni-dușmani”.

O să vadă (n.r. Maria) când o să iasă din casă. O să se ducă undeva unde el nu a făcut nimic toată viața lui. De la mama lui, de la mine, de la ăla, de la ăla. Asta se va întâmpla. El nu a mișcat un pai în viața lui... Avea bani doar din cântări și pe ăia îi lua, pe ăia îi păpa.”, a spus fosta soție a lui Liviu la Antena Stars.

Ea a afirmat că s-a recăsătorit și că nu are copii, dar este însărcinată într-o lună.

Cine este Liviu de la Mireasa sezon 3

Liviu de la Mireasa sezon 3 este convins că e momentul să se recăsătorească pentru că e un mare familist.

Își dorește mult să-și întemeieze o familie, de aceea vrea în emisiune. Viitoarea soție trebuie să fie credincioasă, să îl susțină, să-l înțeleagă. La o fată se uită să aibă acel ceva care să-i placă lui, nu caută un tipar anume.

Se descrie ca fiind un bărbat romantic, respectuos, răbdător. Când se enervează ori se ceartă ori pleacă ca să nu spună ceva și după care să-i pară rău.

Povestea lui Liviu

Doamna Mari și tatăl lui Liviu au divorțat când băiatul avea doar 6 ani. La ceva timp, și-a refăcut viața. ”Am fost conștientă întotdeauna că Liviu știe că tatăl lui este de neînlocuit”, a spus mama tânărului.

Ea simte că l-a crescut singur pe Liviu pentru că a luptat să-i fie atât mamă, cât și tată. Este motivul pentru care are o relație specială cu fiul său.

Însă, deși mama lui crede că tatăl nu poate fi înlocuit, Liviu susține că actualul partener al doamnei Mari l-a ajutat foarte mult.

S-a apropiat rapid de bărbat și, fără să-și dea seama, a ajuns să-l strige ”tata”. El a menționat că are sentimente puternice pentru tatăl vitreg.