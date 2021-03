Mireasa 2021, sezon 3. Replici cu subînțeles între Blaze și Liviu: Ești un băiețel, nu un băiat

Cu toate că Blaze a fost diplomat și nu s-a declarat deranjat de gestul lui Liviu, el a afirmat că băiatul s-a grăbit tocmai pentru a-l îndepărta de Izabela.

”Eu sunt un om foarte fericit mereu, nu îmi place să mă cert pentru o fată, mâncare, bani. Am văzut că Liviu are ceva cu ea și ea cu Liviu. Am fost foarte dezamăgit pentru că am fost deschis cu ea și regret acum. El a grăbit, am zis, am avut un date și ți-l dau ție. A zis da, mersi, mulțumesc. Am fost fericit. După am vorbit cu tine.

Așa sunt, nu vreau să mă cert cu nimeni.(...) Problema cu Liviu este că nu știe ce vrea. Alina a fost în casă pentru cină, el a gătit, a făcut curat. Și Alina nu a vorbit cu el, știa că nu are nicio șansă cu ea. Nu contează ce vrei tu și ea, eu vreau să fiu singur. Am un vis mare și vreau să-l urmez.”, a explicat Blaze în emisiunea de marți.

Curând, buna dispoziție din casa băieților a fost înlocuită de tensiune și s-au format chiar două tabere. Cu toții au avut o discuție după ce Andreea a petrecut o oră alături de ei, timp în care majoritatea tinerilor au ignorat.