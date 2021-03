Mireasa 2021, sezon 3. Una dintre fetele din competiție a oferit servicii de streaming pentru adulți

Este vorba despre Adelina, singura fată din casa Mireasa care formează, în prezent, un cuplu cu Alin Georgescu.

”Am renunțat la școala de Subofițeri pentru el, m-am mutat în București și lucrurile de acolo au degenerat. Era o persoană care mă bătea, nu am spus nimănui. Nu voiam ca părinții mei să afle, știam că-i va durea. Am ținut în mine. Mi-a fost foarte greu să fac pasul de a mă muta. M-a pus să fac ceva ce nu doream. E un lucru de care nu sunt mândră, nu o să fiu vreodată. Nu știau multe persoane, nici părinții. Acum știu pentru că se discută afară.

Nu-l văd ca pe un lucru atât de rău, nu văd să afecteze persoanele din jur. A fost demult, ulterior am lucrat pe partea de suport. Sunt asumată, dar nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta.”, a declarat ea.

Adelina a afirmat că a fost bătută în nenumărate rânduri de respectivul bărbat: ”Am avut profilul de Facebook închis cât am fost împreună, îmi controla telefonul. Se lega de un băiat care locuiește în aceeași zonă cu el, cu care am vorbit înainte să-l cunosc”.

Reacția mamei Adelinei după ce a aflat

Mama Adelinei, doamna Sofia, a intrat în direct și a vorbit cu fiica sa.

”Vuiește internetul, am aflat mai devreme. Adelina, ascultă-mă, mami. Nu vreau să plângi. Nu te judecăm și suntem alături de tine, indiferent de ceea ce s-a întâmplat. Sunt sigură că ne poți oferi o explicație, însă nu vreau să avem această discuție la televizor. Noi te iubim în continuare, ești copilul nostru drag. Nu vreau să plângi. O să discutăm despre asta, o să ne povestești. Stai liniștită, da. Știe și tati, știu și eu. Vuiește internetul, toți avem un trecut de care nu suntem mândri.”, a spus Sofia, mama Adelinei.

Cine este Adelina de la Mireasa sezon 3

Adelina Luciana Iacob are 23 de ani, este din Brăila, dar locuiește în București. Deși este încă studentă, aceasta este hotărâtă să-și întemeieze o familie și spune că visează la acest moment încă de mică.

„Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute”, a spus Adelina Iacob.

Adelina se descrie ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Are o părere foarte bună despre ea. Se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare. Vrea un bărbat exact ca tatăl ei.