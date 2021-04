Mireasa 2021, sezon 3. Varianta Adelinei despre trecutul său, pusă la îndoială. Noi explicații ale fetei

În ediția de joi, Simona Gherghe a rugat-o pe Adelina să lămureaască o chestiune îndelung discutată de fanii emisiunii: ”Tu ai spus că ai continuat să lucrezi la acel studio și după ce te-ai despărțit de acest bărbat. De ce?”.

Adelina a explicat că și-a încetat activitatea de model în ziua când l-a părăsit pe fostul iubit: ”Nu făceam ce făceam înainte. Am intrat în echipa de suport un an de zile. Aveam nevoie de un job stabil ca să rămân în București. Am renunțat în momentul când m-am despărțit de băiatul respectiv, exact în ziua respectivă. Am lucrat la birou.

Am lucrat până în septembrie 2020, până în 2019 am fost model. Îmi imaginez că sunt păreri împărțite. Din septembrie am alt job, lucrez pentru un prieten care are câteva firme. E prietenul nostru comun, al meu și al Alinei, susținătoarea mea.”

Ce a spus Adelina despre trecutul său

Fanii emisiunii au trimis către redacția show-ului Mireasa sezon 3 materiale care dovedeau că Adelina, singura fată din casa Mireasa care formează, în prezent, un cuplu cu Alin Georgescu, a făcut streaming pentru adulți.

”Am renunțat la școala de Subofițeri pentru el, m-am mutat în București și lucrurile de acolo au degenerat. Era o persoană care mă bătea, nu am spus nimănui. Nu voiam ca părinții mei să afle, știam că-i va durea. Am ținut în mine. Mi-a fost foarte greu să fac pasul de a mă muta. M-a pus să fac ceva ce nu doream. E un lucru de care nu sunt mândră, nu o să fiu vreodată. Nu știau multe persoane, nici părinții. Acum știu pentru că se discută afară.

Nu-l văd ca pe un lucru atât de rău, nu văd să afecteze persoanele din jur. A fost demult, ulterior am lucrat pe partea de suport. Sunt asumată, dar nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta.”, a declarat ea.

Adelina a afirmat că a fost bătută în nenumărate rânduri de respectivul bărbat: ”Am avut profilul de Facebook închis cât am fost împreună, îmi controla telefonul. Se lega de un băiat care locuiește în aceeași zonă cu el, cu care am vorbit înainte să-l cunosc”.