Mireasa 2021, sezon 4. Adelina a lăsat comentarii la live-ul Anei cu Alexandru. Cum explică ea toată situația

Adelina s-a legat de excesele Anei de la petreceri și chiar a zis că tricoul pe care Alexandru îl poartă este de la ea.

”A scris Adelina. Cred că este contul ei. Nu știu. Tricoul acela nu era de la ea.”, a zis Alex în emisia live.

Cum explică Adelina comentariile lăsate la live-ul Anei și lui Alexandru

”Sunt foarte bine, chiar la o clinică. Nu sunt bolnavă, urmează să scap de ochelari. Conturile mele au fost pierdute două săptămâni.Sora mea a dat parolele ca să mi se recupereze conturile. Cele două doamne au fost revoltate de faptul că am fost reposată. Ele au lăsat comentarii de pe conturile mele de socializare. Au fost foarte revoltate.

Am fost foarte deranjată, am spus că nu mi se pare normal ce s-a întâmplat. Am spus că îmi pare rău că nu am dat ocazia de a mă apropia de cineva. A fost vorba despre Ionuț. Având în vedere tot ce s-a întâmplat, mi-am dat seama că nu... După ce am auzit ce s-a întâmplat de ieri până azi, consider că Ionuț este nehotărât. Nu mă uit, primesc de la susținătoarele mele”, a zis Adelina.

Adelina se gândește să se întoarcă la Mireasa sezon 4

Adelina a spus că și-ar dori să intre pentru Ionuț, însă, în decurs de o zi, s-a răzgândit.

”Aș vrea să știu ce-și dorește cu adevărat Ionuț”, a zis Adelina, după ce Ionuț a zis că va cere reintrarea ei dacă fata își va dori.