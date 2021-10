Mireasa 2021, sezon 4. Bunica Ralucăi a sunat și a avut un mesaj pentru Ion. Ce l-a rugat din suflet

”Sper că mami mă aude. Am mare nevoie de ceva, de niște sfaturi. O rog pe mami să mă sune, simt am nevoie de niște sfaturi. Nu cred că merit asta. M-am simțit foarte folosită. Nu merit așa ceva, am fost bună”, a zis Raluca în timp ce plângea.

Ion a sărit și a afirmat că fosta lui iubită încearcă să se victimizeze.

”Mi se pare șantaj prin plâns. Vrea să atragă empatie prin plâns la comandă.”, a zis Ion. ”Lasă că numai de bine m-ai vorbit la tine în casă.”, a zis Raluca.

Ce l-a rugat bunica Ralucăi pe Ion de la Mireasa sezon 4

După ce a cerut să vorbească cu mama ei, Raluca și-a auzit bunica.

”Nu mai plânge, nu ai pentru cine. Ți-am mai spus și data trecută. Lasă-l în pace și orientează-te spre altcineva. Să văd câte picioare rupte văd acolo de la Ion.”, a zis bunica Ralucăi.

Ion a afirmat că nu se pune problema. Atunci, femeia a avut o rugăminte pentru el: ”Te rog să te ții de cuvânt, Ion. Te rog din suflet, las-o în pace. Nu o mai pune pe gânduri și tot felul de..”, a zis bunica Ralucăi.

Ce i-a propus Ion lui Carmen după eliminarea ei

După ce s-a despărțit de Raluca de la Mireasa sezon 4, Ion i-a zis lui Carmen că vrea să înceapă o cunoaștere cu ea. Inițial, fata a refuzat, dar a trimis o scrisoare o zi mai târziu.

”Ești prea de tot să pleci. Trebuia să plec eu mai bine. Nu-mi vine să cred.”, a zis Ion, imediat după ce s-a anunțat că fata va fi eliminată.

Puțin mai târziu, Ion le spunea băieților că vrea să înceapă o cunoaștere cu Carmen. A mers la camere și a vorbit.

”Păi urma să vorbesc cu ea. Stai vă vezi. Vreau să dau și eu un mesaj producției. Vreau să rămână aici pentru mine, să începem o cunoaștere.”, a spus Ion la cameră.

Mai târziu, în timp ce o ținea de mână, Ion și-a expus sentimentele de față cu toată lumea.

”Mie nu-mi convine deloc că pleci. Vreau să intru într-o cunoaștere cu tine dacă vrei și eu. Eu nu aș vrea deloc să te las să pleci. Dacă ești de acord, o să zic în live. Am vrut să închei înainte de a începe ceva.”, a zis Ion.

Carmen a refuzat și a afirmat că nu crede faptul că ar putea fi împreună. Atunci, el a declarat că îi respectă decizia și că nu i-ar mai da drumul din îmbrățișare.