Mireasa 2021, sezon 4. Cum a păcălit-o Ion pe Raluca ca să nu-și dea seama că urmează o cerere în căsătorie

Ion a încercat să o convingă pe Raluca de faptul că sunt prezenți la XNS doar pentru a discuta despre roast. A fost atât de convingător încât iubita lui nu a bănuit nimic.

”Nu am bănuit. Vă spun sincer că nu m-am așteptat.”, a zis Raluca. ”Am văzut-o supărată. Am văzut că-și dorea, dar nu s-a mai gândit când la început am vorbit doar despre roast”, a afirmat și Ion.

”Mi-a și spun, iubito să nu fii supărată că ești ultima.”, a mai adăugat Raluca.

Mamele lui Ion și Ralucăi, reacții după cererea în căsătorie

”I-am urmărit aseară, eram la serviciu, schimbul 3 și tot m-am uitat la ei. Am plâns aseară. Sincer, șansele să plece însurat erau 50-50, dar da, mă gândeam. A demonstrat că are și alte gânduri mai bune. Raluca este nora la care visam. A văzut și tata. Se bucură pentru el ca și mine, toată lumea se bucură pentru ei. Și unchiul, mătușa, bunicii. Nu cred că pleacă în Maramureș.”, a declarat mama lui Ion, Mihaela.

Băiatul a povestit emoțiile prin care a trecut: ”Am avut emoții maxime de când am intrat pe culoarul spre platou. Eu tot așteptam o pasă, nu știam care e momentul. Am făcut cererea cu două minute mai devreme. Când am auzit-o nu știu dacă am respirat 40 de secunde. În secunda în care m-am ridicat mi-a dispărut tot.”

La scurt timp a intervenit și mama Ralucăi, doamna Loredana: ”Sunt emoționată. Ne bucurăm și bunica, bineînțeles. Cred că e ce trebuie, ei trebuie să-și trăiască povestea, să fie fericiți.”

Și bunica Ralucăi a ținut să-i felicite și să-i asigure de sprijinul necondiționat al femiliei.

”Ne uităm la ei și îmi pare bine de ce s-a petrecut. Vreau să le spun că toată familia e alături de ei și-i iubim mult.”, a adăugat și Camelia, bunica concurentei.