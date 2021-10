Mireasa 2021, sezon 4. Ela, în lacrimi după o remarcă a doamnei Ioana. Petrică, la un pas să-și iasă din minți

Ela de la Mireasa sezon 4 s-a supărat după ce Victor și Ion au insinuat că ea rămâne alături de Petrică pentru că jobul lui este unul bănos.

Fata a fost deranjată de faptul că iubitul ei nu i-a luat apărarea. Însă nu asta a făcut-o să plângă, ci sugestia doamnei Ioana că ar trebui să se despartă ca să fie eliminați și să se împace ulterior.

Petrică, gest neașteptat în fața mamei lui

”Așa, toată respingerea din partea mamei lui... nu pot să povestesc. Credeam că Petrică și-a dat seama de unele lucruri”, a zis Ela.

”Nu am băgat de seamă, am zis să ignor. Așa sunt eu, nu mă bag în unele discuții. Am reacționat în fața mamei pentru că mi s-au acumulat. Nu trebuia chiar așa, pe urmă m-am calmat”, a explicat băiatul.

Reacția despre care vorbește Petrică a constat în întoarcerea bruscă în fața mamei lui, care s-a tras în spate, și ”recomandarea” să îl lase în pace. Mai multe detalii în materialul video atașat.

”Ce să zic de fete. El o vede. I-am spus să nu se grăbească. E treaba lui. Eu am zis să-și aleagă lui. Mi-ar fi plăcut să-și ia o fată de la noi. E viața lui în joc. Am mai multe, să nu se lase de muzică. Eu mai glumesc cu el și deodată ne supărăm.”, a spus doamna Ioana.

”Toată lumea râde, glumește, dar în sufletul meu nu e așa.”, a declarat și Ela.