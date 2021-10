Mireasa 2021, sezon 4. Ion, dezlănțuit după ce fosta iubită l-a acuzat de infidelitate și violențe

”S-a găsit ea, mama răniților, în Raluca asta... că a plâns de trei ori. Bă, lasă-mă, cu vrăjeli din astea. Eu știam că lui fraierul ală îi place și ea și făcea intenționat ca să-mi facă mie nervi. Se victimizează atâția alea... Tu știi câtă bătaie am mâncat eu de la ea? Eram plin de zgârieturi pe gât și pe alea.”, a spus Ion după ce emisiunea Mireasa s-a terminat.

Ion a mai adăugat că el nu a agresat-o niciodată pe fosta parteneră. Totuși, la Balul Bobocilor, unde tânăra a spus că a existat un episod de violență, când i-ar fi rupt toate panglicile de pe ea, ar mai fi existat un incident, spune Ion.

”Lu ăla nu i-am zis nimic și i-am zis ei: Ce tot stai atâta cu ăla? Și ea se oftica când mă luam de ea. Nu o agresam, nici verbal, nici fizic. Și în aceeași seară, că am rămas la petrecere, mai mulți de la ea din clasă, se îmbătaseră niște băieți, unul din ei să o ia de gât. Mamăăă, era cât tine de înalt (n.r. Marius). Când l-am văzut, l-am luat de mână, am dat-o așa și i-am zis: Bă, ce pui tu mâna pe ea, ce alea?!. Ei nu i-am făcut nimic, niciodată. Se victimizează atât. Se preface atât. Și înainte să intru aici, știi cât am vorbit și cât de frumos a vorbit ea?”, a mai explicat Ion.

Ce spune Raluca de la Mireasa sezon 4 despre acuzațiile fostei iubite a lui Ion

”Nu vreau să spun nimic. Nu mă interesează relația din trecutul lui. Ce au avut este treaba lor, nu a mea. Trebuia să mi le trimită când eram cu el, să știu ce am lângă mine, dar nu acum, când nu mai am nicio legătură cu el. Sunt vindecată, nu am nicio treabă. Sunt bine, merg mai departe.”, a zis și Raluca la Mireasa- Capriciile Iubirii de la Antena Stars.