Mireasa 2021, sezon 4. Mama lui Seba, mesaje pentru doamna Gabi. Ce a rugat-o să nu mai facă

Doamna Margareta a dorit să știe de ce Seba nu s-a apropiat de nicio fată din casa Mireasa sezon 4. Ea a afirmat că o place pe Adelina și că și-ar dori ca doamna Gabi să nu mai intervină în deciziile băiatului.

”Stau și mă gândesc că are două luni de zile, totuși, de când nu se poate lipi absolut nimic de el. Chiar dacă mie mi-ar fi plăcut de o fată din casă, văd că totuși nu are întâietate asupra ei absolut deloc. Mi-ar fi plăcut foarte mult să fie cu Adelina și chiar cu Carmen, care a plecat. El poate să fie puțin mai insistent, dacă vrea. Are putere de convingere, știu cum este Sebi. Are și momente când clachează, dar totuși are forța de convingere.”, a spus mama lui Seba la Antena Stars.

Mama lui Seba, mesaj pentru doamna Gabi

”Ce aș vrea să mai punctez este că... Acum aș vrea să-i spun lui Gabi, având în vedere că-mi este prietenă și am pus-o, în locul meu, să fie cu Sebi acolo... Aș dori să-l lase singur să își aleagă parteneră, să nu mai stea în spatele lui, să-i spună că aia nu e bună, aia nu e bună. Aș vrea să facă el ce crede cu inima și cu sufletul, să fie mai hotărât, să nu se uite la vorbe, la nimeni. Eu știu cum este Sebi.

Nu l-am ținut din scurt pentru că știu ce am crescut și știu că este un copil cuminte. Ceea ce face, face bine. Vreau ca doamna Gabi să nu se mai bage așa în sufletul lui. Mă uit și eu și nu-mi cade bine.”, a zis doamna Margareta.

”Mă simt mai ușurat, mai bine. Parcă mi-a dat cineva o palmă. Gabi nu mi-a spus nimic cu răutate. Am ținut cont și de sfaturile ei.”, a afirmat și Seba.