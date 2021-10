Mireasa 2021, sezon 4. Maria, în lacrimi după ce a vorbit cu mama sa. Ce durere poartă în suflet

”Am simțit-o repede. Cred că ceva o supără. Asta mă supără la mami, parcă nu mă apreciază pentru ce sunt.”, a zis Maria, dezamăgită.

”Mi-e teamă că-l judecă și pe Marius că e tatuat. Tot timpul am suferit că am văzut că intră toți în direct și am mei intră și sunt reci. Nu știu dacă am auzit de la ea vreodată ”te iubesc”. Când vezi la alți părinți, parcă te doare când vezi că nu sunt așa și ai tăi.”, a mai spus ea, printre lacrimi, în brațele Elei.

Ela a încercat să o liniștească, în timp ce i-a ascultat durerea. Maria, însă, a fost extrem de dezamăgită de faptul că mama sa nu a încurajat-o.

După difuzarea materialului, Maria a plâns, iar Marius a încercat, fără succes, să o consoleze.

Mama Mariei a sunat, din nou, în emisia live

La câteva ore distanță, Maria a avut ocazia să o audă, din nou, pe mama sa. Și de aceasta dată, concurenta a regăsit o voce rece, care a criticat-o.

Mama Mariei s-a declarat dezamăgită de atitudinea fiicei sale, despre care a zis că nu o mai recunoaște și că este foarte schimbată.

”Ne deranjează comportamentul ei. Ea nu este cum arată acolo. Este o fată mult mai calculată, mult mai educată. Acolo nu știu ce se întâmplă cu ea. Este una dintre cele mai liniștite fete, dar câteodată are scăpări. Nu am nicio problemă cu Marius, ea a ales. O susțin necondiționat.”, a spus mama Mariei.