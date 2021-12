Mireasa 2021, sezon 4. Marius a cerut-o în căsătorie pe Maria - VIDEO

Marius a câștigat o ședință foto la care a cerut-o în căsătorie pe Maria de la Mireasa sezon 4. Moș Crăciun a intrat în încăperea unde cei doi așteptau.

Cum a cerut-o Marius pe Maria în căsătorie

După ce Maria s-a așezat pe genunchiul Moșului, acesta i-a dăruit o cutie în care se afla, poate, cel mai frumos cadou primit de ea.

Concurenta de la Mireasa sezon 4 a deschis darul și atunci Marius s-a așezat în genunchi. I-a zis iubitei sale că o iubește și a întrebat-o dacă vrea să se căsătorească cu el.

Tânăra s-a așezat în genunchi și l-a îmbrățișat pe iubitul ei. A spus ”sigur” și abia dacă i-a dat drumul din brațe.

”Nu mă așteptam nici măcar atunci când am deschis ultima cutie. Nu știu de ce m-a dus mintea la o cutie de cercei”, a zis Maria. ”Îmi dau seama că indiferent de ce ar fi fost, tot am fi fost împreună”, a mai adăugat ea.

Reacția doamnei Eugenia la cererea în căsătorie

”Sunt bine. Normal că sunt fericită. Nici acum 4 zile nu mă gândeam că o să fiu soacră a doua oară”, a zis doamna Eugenia.

”Felicitări, frate, ai făcut pasul cel mare. Momentul a fost frumos. Felicitări. Sunt frumoși amândoi, naturali. Ne este tare dor de amândoi. Băiatul mereu întreaba de mama. Nu mai plânge, doamna Eugenia.”, a zis Adrian, fratele lui Marius.

Mama Mariei, reacție după ce fiica sa a fost cerută în căsătorie de Marius

”Da, am câștigat un ginere. Am emoții foarte mari. Mi-a plăcut foarte mult momentul. Am emoții și acum. Mă bucur pentru ei, sunt frumoși împreună. Mă bucur că au trecut peste greutățile și răutățile din casă și de afară. Nu am putut să intru din cauza emoțiilor. Acum am reușit, cât de cât, să-i felicit. Îi aștept să vină acasă împreună”, a spus doamna Grațiela, mama Mariei.

Cum s-a format cuplul Maria- Marius de la Mireasa sezon 4

Maria și Marius de la Mireasa sezon 4 s-au declarat un cuplu în ediția din 19 octombrie 2021. Deși tare vorbăreț când se afla doar în preajma iubitei sale, în live i-a fost greu să vorbească.

În livingul băieților, pe canapea, Marius o tachina pe Maria. La scurt timp, s-a gândit să o întrebe dacă vor să se declare un cuplu.

Curioasă, concurenta a vrut să știe dacă asta ar schimba ceva între ei. El a negat, iar Maria a părut mai încântată.

Cu toate acestea, i-a mărturisit că a auzit de la mai multe perechi că viața lor s-a schimbat după oficializarea relațiilor și nu în bine.

După difuzarea materialului, Maria și Marius au fost întrebați dacă formează un cuplu. ”Eu nu mai zic nimic”, a spus fiul doamnei Eugenia, în timp ce acesta a zis un ”Da” clar.

Nici Maria nu a vrut să ia cuvântul, însă în cele din urmă s-au declarat o pereche. Este cel de-al patrulea cuplu din casa Mireasa sezon 4, alături de Ana- Alexandru, Ela -Petrică, Andrada- Victor.