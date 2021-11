Mireasa 2021, sezon 4. S-a scris că mama lui Ion este educatoarea fiicelor Gabrielei Cristea. Care e adevărul

Înainte de a vorbi despre acest subiect, doamna Mihaela i-a transmis lui Ion că o supără.

”Nu mai e un secret pentru nimeni că eu nu am nicio problemă cu Raluca. Îmi este dragă și nu am nicio treabă. Părerea mea despre tine (n.r. Ion) ți-o spun în particular, acasă. Mă mai supăr și pe el câteodată.

Merită să mă mai supăr și pe el. Moș Nicolae vine pentru Ion cu o nuia. Pentru Raluca vine cu cadou. Glumesc. E copilul meu, el și anul trecut a primit cadou, nu-i problemă”, a zis doamna Mihaela.

Ea a afirmat că nu le poate da nuiele de Moș Nicolae: ”Să le dea alții”. Mama lui Ion i-a sfătuit să aibă grijă de ei: ”Să nu asculte nici în stânga, nici în dreapta și să fie ei.”

Ce meserie are mama lui Ion

În mediul online s-a scris că mama lui Ion, doamna Mihaela, este educatoarea fiicelor Gabrielei Cristea sau copiilor Simonei Gherghe. Fanii emisiunii susțineau că tânărul ar fi favorizat și că asta s-ar întâmpla pentru că părintele lui ar avea o relație apropiată cu staff-ul sau una dintre moderatoare. Nici vorbă de așa ceva, a afirmat mama lui Ion, care a spus cu ce se ocupă.

”V-am spus eu vreodata treaba asta (n.r. că e educatoare)? Nu, nu. Nu am legătură nici cu fetele dumneavoastră, nici cu copilașii doamnei Simona. Nu am nicio legătură, pentru liniștea celor din online.

Aș fi putut să răspund, dar am considerat că este o totală pierdere de timp. Eu lucrez chiar la noi în comună, în Dobroiești, la o fabrică. Lucrez 3 schimburi, nu am nicio legătură cu învățământul. Nu sunt nici educatoare, nici supraveghetoare, nici absolut nimic.”, a mai declarat doamna Mihaela.