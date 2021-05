Mireasa 2021, sezonul 3. Maria a primit o scrisoare de la o telespectatoare. Cum a reacționat concurenta

Maria a spus în prima fază că este un mesaj pe care Liviu nu trebuie să-l citească, iar mai apoi cuvintele citite i-au provocat lacrimi pe care nu le-a mai putut controla.

Maria a primit o scrisoare de la o telespectatoare

După ce aceasta s-a pus pe plâns și a mers singură pe terasă, Radu a avut și el parte de o surpriză în casa băieților. Concurentul a spus încă de la început că nu vrea ca Liviu să se supere și că îi mulțumește telespectatoarei, dar sigur între el și Maria nu va exista nimic niciodată.

Băieții s-au bucurat de dulcele primit, Liviu fiind singurul care nici măcar nu a gustat din el. Când Liviu a ajuns în casa fetelor, Maria i-a arătat iubitului ei o altă scrisoare.

Întrebată azi de Simona Gherghe de ce a refuzat să-i arate iubitului ei mesajul și ce i-a provocat lacrimile, concurenta a mărturisit că scrisoarea a făcut-o să-și dea seama că ea și Liviu au ajuns atât de rău încât oamenii de afară îi văd deja cu alți oameni. Aceasta s-a retras în duș și a plâns mult acolo, ba chiar a spus că "Dumnezeu îi e martor că a făcut tot ceea ce a putut".

Maria a spus că de teama geloziei iubitului nu i-a arătat mesajul. Liviu a spus în emisia live că el simte că Maria a fost fericită când a citit că oamenii îi văd atitudinea față de Radu.

Maria i-a spus lui Liviu la petrecerea de sâmbătă seara că se simte bine cu el, dar nu mai este fericită la fel ca la început. Liviu a declarat că îl vede pe Radu ca pe o ispită, dar acest lucru nu îl deranjează.

Liviu și Maria au avut parte de noi tensiuni

După ce în ediția din 13 mai Liviu s-a abținut de la orice comentarii referitoare la acuzațiile care i se aduc și la supărările din emisiune.

După ediția din 13 mai, Liviu a spus că nu vrea decât să doarmă și să nu mai participe la niciun task, fapt care a supărat-o pe Maria:

„Pot să știu ce-i cu atitudinea asta de copil. Liviu, nu-mi mai face în ciudă! Am greșit noi și nu a fost ok, nu am avut starea necesară. Eu nu-s de vină. Iubirea unde mai e. Termină cu somnul ăsta că nu ești în creștere. Trebuia să rămâi pentru mine”, i-a spus Maria lui Liviu.

Liviu și Maria au avut parte de tensiuni, după intervențiile presupusei foste iubite a tânărului. După discuții, concurenții au spus că vor să se despartă, însă au revneit ulterior la sentimente mai bune.