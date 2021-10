Mireasa 2021, sezonul 4. Raluca a primit o scrisoare de la fost iubită a lui Ion. Ce mesaje i-au fost transmise

Printre flori și cadouri, Raluca a primit și o scrioare de la susținători. Aceasta a fost anunțată că s-a făcut un grup pentru ea, dar și un alt detaliu pe care nu a vrut să-l spună cu voce tare. Doamna Rodica crede că cei doi se vor împăca și că se iubesc.

Raluca a primit o scrisoare de la fost iubită a lui Ion

Raluca a mai primit încurajări din partea unei persoane la care nimeni nu s-ar fi așteptat, fosta iubită a lui Ion.

Fosta iubită a lui Ion empatizează cu suferința Ralucăi. Aceasta a spus că băiatul este foarte posesiv și gelos și că a înșelat regulat, la două trei săptămâni. Aceasta a spus că a înghițit prea multe și că nu putea sta cu el din cauza faptului că acesta consuma substanțe interzise.

Trei ani de zile a durat fosta relație a concurentului. Fosta iubită a lui Ion spune că de multe ori mama concurentului știa despre relația dintre ei și că nu a făcut nimic, că nu are proprietăți așa cum se laudă și că nici nu a avut niciun loc de muncă stabil.

Întrebat de Simona Gherghe, Ion nu recunoaște nimic ceea ce s-a spus despre el. Ceea ce spune concurentul este faptul că de multe ori a încercat să se împace cu ea, dar că acum nu o mai vrea în viața lui.

Doamna Rodica spune că ea nu a știut despre această poveste.

Ion, dezamăgit de felul în care Raluca vorbește despre el

Ion și Raluca de la Mireasa sezon 4 s-au despărțit în urmă cu câteva zile. De atunci, cei doi se acuză reciproc că sunt falși, iar concurentul a cerut insistent ca frumoasa Carmen să reintre în competiție.

”Eu sunt foarte fericit. Cumva, eu credeam că e așa în tot timpul ăsta, în care a stat într-o relație cu mine. Eu nu aș putea să vorbesc așa despre ea, chit că nu mai suntem împreună. Nu aș putea să am o așa atitudine. O singură chestie am spus (n.r. despre colanți). Eu am zis lucrurile astea după despărțire. Bine, are ce are cu mine, dar ce are cu doamna Rodica?”, a zis Ion.

Atunci, Raluca a izbucnit și a vrut să-l pună la punct pe cel care i-a fost iubit.

”Țin să te anunț că nu am nevoie de bani. Am fost săracă de mică, nu am avut ce ați avut unii și nu uit de unde am plecat, crede-mă. Mă mulțumesc cu ce am. Crede-mă că nu am nevoie de bani”, a zis Raluca, după ce fostul ei iubit a acuzat-o că e orientată după premii.