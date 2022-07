Mireasa 2022, sezon 5. Alexandra neagă faptul că ar fi avut o conversație care circulă pe grupuri. Despre ce e vorba

În mediul online a ajuns virală o așa zisă conversație pe care Alexandra de la Mireasa sezon 5 ar fi purtat-o cu o anume doamnă Steluța.

Cum sună conversația pe care Alexandra de la Mireasa sezon 5 a dezmințit-o

”Steluța... sunt multe. Nu știu cum am stat atâta. Câte vânătăi și părul rupt din cap am avut. Și pumni în spate. Îmi zicea o fată aseară, să mă duc la medic să-mi facă foaie din aia. Să îl am la mână că încă se pot vedea. Aveam poze în telefon, m-a amenințat cu cuțitul. Eu cu vânătăile, a șters tot iei. Mi-a luat telefonul și a șters toate dovezile”, sunt mărturisile pe care le face cineva. În captură persoana care scrie aceste rânduri este trecută ”AlexandraGhioca”.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Cosmin și-a îngrijorat susținătorii. Ce a apărut pe contul său de Instagram

Alexandra a negat faptul că ar fi purtat această conversație și a ținut să lămurească lucrurile: ”Bună dragilor, am tot văzut că au apărut fel și fel de speculații pe grupuri și pe rețelele de socializare, aș vrea doar să dezmint faptul că sunt reale conversațiile care circulă pe net, am discutat deja acest subiect pe un live, este o conversație făcută și falsă. Nu îmi aparține această conversație. Vă rugăm să nu mai postați fel și fel de prostii sau să vă dați cu părerea în necunoaștere de situație”.

Cine este Alexandra, fosta concurentă de la Mireasa sezon 5

Alexandra Maria Ghioca are 22 de ani și s-a înscris la Mireasa pentru că își dorea să-și găsească jumătatea.

”Am avut o singură relație în care m-am implicat foarte mult, dar el nu era pe aceeași lungime de undă cu mine. Lucrând și de acasă nu am avut posibilitatea să interactionez cu altcineva și am considerat o modalitate bună. Mi-a plăcut foarte mult de Alex din ultimul sezon”, spunea tânăra la intrarea ei în casa Mireasa.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Prima imagine cu Andrei și Yana după ce s-au reîntâlnit la Chișinău. Cum s-au pozat îndrăgostiții

Părinții Alexandrei au plecat din țară când ea avea 4 ani, în Italia, și a rămas cu bunicii până la varsta de 9 ani.

”După pierderea bunicului, am plecat cu toții în italia. Am făcut școala acolo, în total am stat 13 ani. A fost o experiență care m-a ajutat, mai ales cu studiile, să mă deschid mai mult.”

Alexandra caută un bărbat amuzant, romantic, sociabil, care să iubească să călătorească și care să-i inspire încredere. E important să fie înalt: ”Am o atracție spre ochii verzi, nici prea făcut, nici prea slăbuț.”