Mireasa 2022, sezon 5. Alina a lipsit din emisiune pentru că a mers să rezolve situația cu buletinul. Ce a anunțat la întoarcere

”Alina este plecată pentru a încerca să rezolve toată situația. Așteptăm vești. Poate reușim, mai avem un as în mânecă. Cum avem și un as în mânecă și pentru tine... sau doi”, a zis Gabriela Cristea la începutul ediției live din 6 iulie 2022.

Se căsătoresc sau nu Alina și Valentin în Finala Mireasa?!

Valentin a așteptat cu sufletul la gură un răspuns din partea Alinei. Logodnica lui a mers să rezolve situația cu actele pentru a se putea cununa civil în Finala Mireasa sezon 5.

Aceasta a revenit veselă și a afirmat că situația cu actul de identitate s-a rezolvat, însă rămâne de văzut dacă vor reuși să depună actele.

Reamintim că actele pentru buletin au fost lăsate și depuse la secția de poliție chiar de Alina pentru că producția nu are acces. Legea nu permite ca altcineva să facă poze de buletin sau să semneze în locul ei, după cum se știe.

Acesta este motivul pentru care Alina a trebuit să iasă din casa Mireasa, așa cum s-a întâmplat și cu Valentin, respectiv Sese, cărora le expira cartea de identitate.

”Toată lumea e fericită.”, a zis Alina după ce a revenit în casa Mireasa și a spus că are buletin. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Mama lui Valentin, mesaj pentru cei doi

”Dacă în perioada asta de 6 luni peste voi au venit valuri și ați fost puși la zid, eu v-aș ruga să fiți extrem de echilibrați cu voi doi. Nu cu scrisorile, nu cu sugestiile, ci voi să fiți echilibrați. Sunt doar câteva zile, dacă v-ați făcut un plan, doar voi doi veți merge împreună. Nu auziți pe nimeni din jur, doar pe voi doi”, a afirmat doamna Lupăștean.

Alina și Valentin nu au putut depune actele de cununie

Alina și Valentin nu au reușit să depună actele pentru cununia civilă. Tânăra a întâmpinat dificultăți din cauza buletinului.

”Cumva voiam să-mi păstrez numele”, a zis Alina, însă l-a ales pe al lui Valentin. Însă ei nu au putut să depună actele pentru că buletinul este pe numele fostului soț, nu pe cel de fată, la care a revenit după divorț.

”Nu e nicio problemă, ne căsătorim afară”, a adăugat Valentin.

”Se mai întâmplă. Nu am avut buletinul, trebuie să îl schimb. Eu știam, dar nu credeam că e o problemă. Am zis că nu am apucat să schimb buletinul, știau și telespectatorii. Nu mi-am dat seama. Nu știam.”, a explicat Alina. ”La mine e în regulă”, a adăugat și Valentin.