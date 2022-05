Mireasa 2022, sezon 5. Andrei îi ia apărarea Yanei: ”Vine o vreme când trebuie să lași pe mama și pe tatăl tău”

”Sunt deranjat că sora mea a fost pusă în situația să repete ce se spune pe afară. Poate ar fi fost mai ușor de digerat, atât pentru mine, cât și pentru mama, dar mai ales pentru Yana dacă ar fi fost din partea unui anonim. Asta făcea diferența, din punctul meu de vedere. Acuzații fără dovezi, aberații... și cu ce mă încălzește pe mine?!”, a spus Andrei după difuzarea materialului.

Andrei îi ia apărarea iubitei sale, Yana de la Mireasa sezon 5

Yana este acuzată că ar fi fost escortă și că imaginile din vacanțele luxoase sunt realizate atunci când presta aceste servicii. Sora lui Andrei a făcut aceste afirmații și băiatul și-a apărat partenera.

Andrei a spus un lucru care a ridicat sprâncene: ”Și eu pot să-i schimb trecutul? Ca idee. Să presupunem că a făcut aceste greșeli sau unele din ele, eu ce pot să fac?! S-o pun la zid?! Accept omul din ziua în care l-am cunoscut. Nu cred că a făcut lucrurile astea în trecut. Clar, nu există pădure fără uscături. A greșit și ea, dar nu mă gândesc atât de departe pentru că... Și dacă ar fi așa, ce pot să-i fac eu?! Dacă pe mine mă face liniștit, să mă simt bine, ce mai contează ce a făcut?”.

Yana neagă vehement acuzațiile aduse de sora lui Andrei

”Nu este adevărat. Nu am fost escortă, nu veneam să mă bag aici dacă făceam chestii de genul. Am spus, când era cazul, că da, am avut relația cu un bărbat mai mare și e treaba mea ce am avut, cum am avut. Ce văd de afară, cum construim relația, cum Andrei se comportă cu mine, cum eu mă comport cu dânsul, da, ne vedem la televizor”, a afirmat și Yana.

Doamna Mioara a continuat să o înțepe pe Yana. Mama lui Andrei a spus că își retrage cuvintele, cu un zâmbet ironic pe buze.

Întrebat cum va proceda dacă familia se va opune relației cu Yana, Andrei a spus: ”Vine o vreme când trebuie să lași pe mama și pe tatăl tău și să pleci în lume, să-ți faci propria familie. Eu sunt de părere că, dacă ei vor vedea în noi bine, fericire, cu siguranță vor fi și ei.”