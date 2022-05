Mireasa 2022, sezon 5. Sora lui Andrei, acuzații grave la adresa Yanei. Ce spun Mioara și fiul despre presupusul trecut al fetei

”Ți-ai luat ce ai mai rămas, fix așa pare. (...) Tu nu vezi că ai devenit cățelușul ei? (...) Tu ai crezut că acel iubit a dus-o în atâtea țări și în așa lux? Ai fost mândru să veezi o parte din postările ei pe rețelele sociale, afară vei vedea și vei auzi și adevărul. Mândru să ai așa o femeie materialistă, escortă pentru interlopi, diplomați și bogătașii din Rusia. Spune-i să-ți povestească cu ce fel de bărbați a umblat și în ce mașini s-a plimbat. În ce hoteluri a dormit și cu cine a dormit.”, a scris sora lui Andrei.

Acuzații grave la adresa Yanei. Reacția lui Andrei, iubitul fetei de la Mireasa sezon 5

”Nu am nicio certitudine că e de la sora mea”, a spus Andrei și doamna Mioara a subliniat că ea crede pentru că au aceeași părere. ”Chestia asta poate fi verificată. Dacă făceam, existau dovezi”, a afirmat și Yana.

Sora lui Andrei a intervenit telefonic și a confirmat că ea a trimis acest mesaj despre trecutul Yanei.

”Asta circulă pe grupuri. Avem conversații, am vorbit cu cunoscuți ai Yanei. Ne-au dat niște nume care ne-au lăsat șocați. Să-i spun Yanei, nu am cum să am dovezi. Lucrurile astea au fost în străinătate.

”Sunt foarte dezamăgit. În loc să vă concentrați pe familia și copii voștri, luați conversații cu alte persoane.”, a spus Andrei în apărarea fiului.

Sora lui i-a replicat că nu își face ea probleme și că aceste lucruri țin de trecutul Yanei, care este cel puțin discutabil.

