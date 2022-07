Mireasa 2022, sezon 5. Ce a apărut pe profilul Yanei după ce l-a revăzut pe Andrei

Andrei a mers în Republica Moldova pentru a îi face o surpriză iubitei sale, Yana. Momentul în care s-au revăzut a fost unul emoționant, a precizat fiul doamnei Mioara.

”Nu doresc să mai plec. Vreau să rămân lângă logodnica mea, lângă viitoarea mea mireasă. Trebuie să mă primească, nu sunt și eu om?!”, a zis Andrei.

Cei doi au împlinit pe 8 iulie două luni de relație. Este motivul pentru care staff-ul Mireasa a făcut eforturi ca cei doi să-și petreacă ziua împreună. Cum s-au distrat și ce au discutat, aflăm în următoarea emisie live a show-ului matrimonial Mireasa.

Ce a postat Yana pe Instagram după ce l-a revăzut pe Andrei

Andrei și-a dorit mult să sărbătorească împreună aniversarea lor de 2 luni. Iată că acest lucru a fost posibil după ce testul COVID al Yanei a ieșit negativ.

La câteva ore după ce ei au intervenit prin videocall în emisia Mireasa, Yana a făcut o postăre pe contul său de Instagram.

Tânăra a urcat în social media o imagine care o arată pe marginea unei piscine. Vindecată de COVID, Yana arată spectaculos într-o rochie albastră, cu barete înguste și un croi mai larg.

Cine este Yana de la Mireasa sezon 5

„Mă numesc Yana, am 23 de ani în Republica Moldova. De la 18 ani eu mă bazez numai pe mine și nu pe altcineva. Activez în domeniul frumuseții. Caut un bărbat cu care să am interese comune. Să fie inteligent. Eu cred că eu sunt o persoană destul de sensibilă, naivă, și câteodată nu am încredere în oameni. Ultima relație n-a mers din cauza mai multor factori.

Aveam 18 ani când l-am întâlnit, el era mai mare cu 6 ani decât mine. Pe parcurs am înțeles că aveam dorințe diferite. El m-a înșelat, eu l-am iubit din tot sufletul. M-a afectat foarte tare asta. Eu am vrut copii cu el. Eu nu intru pentru cineva anume. Intru cu inima deschisă”, a povesstit Yana la începutul emisiunii.