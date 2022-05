Mireasa 2022, sezon 5. Ce crede Elena despre Adrian după ce a aflat că tânărul este interesat să o cunoască mai bine

”Îmi place de Elena, este adevărat. Ne-am intersectat de câteva ori și în discuțiile cu ea am sesizat faptul că avem foarte multe în comun. Mi-am dat seama că îmi place la petrecere. Sâmbătă, pur și simplu, am stat față în față, am purtat o discuție amicală și din discuția aia mi-am dat seama. A fost foarte complexă, am atins mai multe...

Eu sunt genul de om căruia îi place să comunice și ea comunicând cu mine mi-a... A fost foarte drăguță în momentul în care vorbea de lucrurile pe care eu le am în suflet. Am avut o discuție și ea a fost pe unda mea de lungime și mi-a plăcut enorm de mult ceea ce a spus. A vorbit atât de elegant, prezența ei mă încântă.”, a povestit Adrian.

Ce crede Elena despre sentimentele lui Adrian

De cealaltă parte, Elena a spus: ”Am nevoie să procesez pentru că și pentru mine e ceva nou așa. Am nevoie să procesez, sunt mai așa cu emoțiile mele. Prefer să dau un răspuns când știu ceva sigur. Nici la asta nu aș vrea să răspund (n.r. dacă ia în calcul o posibilă cunoaștere/relație cu Adrian).

Și eu am simțit o conexiune cu el și noi vorbim aceeași limbă. Ne e foarte ușor să comunicăm și e foarte ușor să vorbim. Vocabularul pe care îl avem, felul în care vedem lucrurile, felul în care descriem ce simțim, orice. Nu e vorba de gesturi sau de act în sine, ci de felul în care comunicăm”

Adrian a simțit nevoia să mai adauge câte ceva: ”Acum mi-am dat seama, nu mă chinui să țin o discuție cu ea, vine natural.”