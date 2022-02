Mireasa 2022, sezon 5. Ce poveste are Sabrina. Și-a spus durerea cu lacrimi în ochi

În materialul de prezentare, Sabrina a povestit că era foarte mică atunci când părinții ei au divorțat și că a fost crescută de o mătușă.

Care este durerea Sabrinei de la Mireasa sezon 5

Părinții Sabrinei sunt divorțați, s-au despărțit când avea ea avea 7 ani. Spune că e în relații bune cu mama, tatăl e recăsătorit, vorbesc doar o dată pe lună. Acesta locuiește aproape de ea, însă nu au o relație foarte unică. În schimb, cu mama discută des pe rețelele sociale și la telefon.

Sabrina a fost crescută de la 4 ani de sora mamei ei, de când amândoi părinții au plecat în străinătate, la muncă. Mătușa ei a crescut practic 5 copii, era casnică.

”Nici nu cred că am avut o ancoră. De capul meu am făcut totul, nu m-am sfătuit cu nimeni. Sfaturi și păreri nu am cerut nimănui din familie. Stau singură de la 16 ani. (...) Aș vrea să lucrez cu copii abuzați, să le ofer iubire, mai multe decât primesc.”, a zis Sabrina.

Ce studii are Sabrina de la Mireasa sezon 5

Sabrina a urmat Colegiul Națioanal ”Garabet Ibrăileanu”, secția filologie- intensiv engleză. Apoi s-a dus la Facultatea de Filosofie și Studii Politice din Iași, profilul Asistență Socială. A făcut un an de Litere, dar a renunțat și apoi s-a înscris la Filosofie.

Sabrina caută un bărbat care ”să nu fie prea gelos, matur, trecut prin relațiile ale adolescentine, să știe ce vrea, să fie sătul de copilărit, să-i inspire încredere, statornic, pe picioarele lui, să nu stea cu părinții, Să fie deschis la minte, amuzant, să nu judece. Fizic nu are pretenții, dar să fie saten sau brunet, să fie mai înalt decât el, dinți frumoși.”

Sabrina e de părere că frumosul e relativ. Bărbatul să nu fie prea ”lucrat” la sala, dar să stea bine o pereche de pantaloni pe el, să arate a bărbat, nu a puști.