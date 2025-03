Se pare că Ramona și Stelian au decis să își dea o nouă șansă, după ce au decis să se separe la scurt timp după căsătorie.

În februarie 2025, Ramona și Stelian decideau să meargă pe drumuri separate. Zvonul circula de câteva săptămâni, dar abia în februarie, fata a confirmat că nu mai formează un cuplu.

„Momentan, cred că eu am nevoie de un pic de timp pentru mine, pentru Rebeca (...) În ziua de astăzi este foarte greu să îți faci o relație sinceră cu un băiat. De ce? Pentru că ei te folosesc și cam atât. Consider că trebuie să pun un pic pauză la bărbați și să mă focusez pe mine și pe Rebeca și pe mami și cam atât (...) Până la urmă, am 25 de ani, ar trebui să mă gândesc mai mult la o carieră, la lucruri mult mai importante și după ce o să am o carieră și o mă descurc eu bine și o să simt că am o relație și să trec peste toată experiența asta, o să îmi pot face o relație, până atunci nu (...) Eu chiar l-am iubit. Da, eu chiar l-am crezut, eu am crezut că este diferit de restul”, a spus Ramona într-un live, pe TikTok.

Mireasa sezonul 10. Ramona și Stelian, din nou împreună. Cum s-au dat de gol că s-au împăcat

Totuși, nu au putut sta departe unul de celălalt. Astfel, pe 19 martie 2025, Ramona a dezvăluit că ea și Stelian sunt, din nou, împreună.

”I-am cerut lui Dumnezeu un semn să îmi arate că mă iubește și mi te-a dăruit pe tine”, a scris Ramona pe Instagram. Alături erau poze cu ea și Stelian, făcute la Paris, acolo unde s-au logodit.

Cum a început povestea de iubire dintre Stelian și Ramona de la Mireasa sezonul 10

A fost atracție mare între Stelian și Ramona, chiar dacă la task-ul alinierii s-au așezat în spatele altor persoane. Ramona s-a pus în spatele lui Mihai, pe când Stelian a ales-o pe Andrada.

Nu a durat mult și după primele interacțiuni, și-au dat seama că există chimie. A apărut primul sărut, dar au refuzat să urmeze dinamica emisiunii Mireasa și au rămas într-o cunoaștere.

Curând s-au declarat un cuplu, dar nu avea să dureze. Motivul? Mamele lor au avut o ceartă în social media, iar convorbirea a ajuns la Stelian. Atunci, după o perioadă de gândire, a notat pe o hârtie toate motivele pentru care dorește să pună punct relației cu Ramona.

A afimat că efortul e făcut de el și că nu o vede implicată, dar a subliniat că motivul principal este reprezentat de jignirile primite de mama lui de la părintele Ramonei.

După despărțire, au continuat să rămână apropiați, cu toate că existau înțepături din ambele părți. Stelian a încercat să cunoască și alte fete, însă în cele din urmă a revenit în brațele Ramonei.

De această dată, a fost dispus să lupte pentru relația lor, în ciuda faptului că părinții lui se împotriveau vehement. S-au logodit la Paris și erau hotărâți să se căsătorească în Marea Finală a sezonului 10 Mireasa.

Un apel al mamei lui Stelian l-a făcut să se răzgândească, iar Ramona a părut să fie de acord. Nimeni nu se aștepta ca ea să fie, de fapt, dezamăgită de nehotărârea logodnicului ei. Fata a verbalizat acest lucru și tensiunea se simțea între ei.