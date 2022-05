Mireasa 2022, sezon 5. Cine e și cum arată Alisia, noua concurentă. Ce băiat i-a atras atenția

Tânăra Alisia are 23 de ani și deja a pus ochii pe un băiat din casa Mireasa sezon 5. Șatenă, cu șuvițe blonde, noua concurentă a pășit sigură pe ea pe Drumul Iubirii.

Cine e și cum arată Alisia, noua concurentă de la Mireasa sezon 5

”Foarte bine, sunt emoționată. E o experiență nouă și îmi doresc să cunosc pe cineva. Ca la prima întâlnire. Îmi bate foarte tare inima”, a zis Alisia.

Imediat, a fost prezentat materialul de prezentare, în care tânăra a dat mai multe detalii despre viața ei.

”Mă numesc Alisia, am 23 de ani, locuiesc în Râmnicu Vâlcea. Am terminat liceul și în prezent mă ocup cu make-up-ul. Cu mama mă înțeleg foarte bine, cu tata nu prea vorbesc. El a fost întotdeauna foarte rece. Nu pot spune că am avut o familie. Îmi e greu să vorbesc despre asta. Ai mei sunt divorțați de când aveam eu 2 ani”, a povestit noua concurentă de la Mireasa.

Ea a adăugat că tatăl ei era dependent de alcool și jocuri de noroc și violența domestică nu a lipsit din familia lor.

Ce așteptări are Alisia de la Mireasa sezon 5 și pe cine place

”M-am gândit că această oportunitate mă va ajuta să găsesc un om. Îmi doresc o relație stabilă, o familie. Lucrurile din familia mea mă fac să-mi doresc o familie. Sunt o persoană plină de viațî, prietenoasă, super amabilă.

Ofer multă afecțiune bărbatului de lângă mine. El trebuie să fie carismatic, plin de viață, contează aspectul fizic. Mi-aș dori să fie foarte iubitor și să-mi acordă multă atenție”, a mai spus Alisia.

Tânăra a fost foarte sinceră când a fost întrebată pe cine place. Fără să aștepte mult, ea l-a numit pe Răzvan.

”Vreau să-l cunosc pe Răzvan, mă atrage puțin ca și aspect. Nu-l cunosc, nu știu comportamentul.”, a zis Alisia și din casa băieților s-au auzit câteva comentarii.