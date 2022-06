Mireasa 2022, sezon 5. Conflictul dintre Larisa și Doamna Dana a ajuns la cote maxime. Ce i-a reproșat Elena mamei lui Leo

Doamna Dana s-a certat cu Larisa și cu Elena la Mireasa, Capriciile Iubirii. Acestea au avut mai multe lucruri de reproșat, iar cuvintele dure nu s-au încheiat rapid. Acestea și-au spus lucruri greu de digerat.

Doamna Dana, la „cuțite” cu Larisa și Elena la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce și-au reproșat acestea

Doamna Dana, Elena și Larisa au avut vorbe grele de spus la Capriciile Iubirii. Iată ce și-au reproșat:

„M-am săturat eu, dacă atâta vrei să stai cu ea, stai cu ea. Toată ziua stai cu Buni și cu toate ne bârfește”, spune Larisa. „Fiind mai matură, hai că înțeleg, nu trebuie să te comporți așa cu mine, eu nu m-aș cmporta așa”, spune Doaman Dana, după o aparentă împăcare.

Însă situația a degenerat: „Trebuie să fii ipocrit să spui că nu vrei banii”, spune Larisa. „Lariso, te rog să te abții de la părerile tale”, spune Doamna Dana. „Eu te jignesc așa?”, întreabă Larisa.

„Văd imagini și mă emoționez, în momentul în care nu sunt de acord cu ea, nu mai însemn nimic. Am avut o replică contradictorie, nu am fost de acord cu ea”, spune Larisa. „Nu am nimic de zis astăzi, eu am pus punct relației, îmi aleg prietenii cum vreau”, spune Doamna Dana.

„Tot timpul face așa, când e vorba despre ea, ea nu mai are ce să zică”, spune Elena. „Ai grijă ce zici, eu nu-mi dau cu părerea despre alții”, spune Doamna Dana. „Dar când m-ai făcut miloagă?”, întreabă Elena.

„Pai dacă ceri întruna să rămâi, pentru ce? Ce să faci aici? Mâncare la toată lumea?”, spune Doamna Dana. „Nu mai săriți așa cu gura!”, îi spune Paula Chiriă Doamnei Dana.

„Numai dumneavoastră puteți jigni, încă de la început. Ați spus că dați paravanul jos să mă vadă oamenii dezbrăcată”, mai spune Elena. „E explus să am un dialog cu tine”, spune Doamna Dana.