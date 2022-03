Mireasa 2022, sezon 5. Cum explică Cosmin gestul care a dus la descalificarea lui. Tatăl lui a condamnat comportamentul avut

”Tot încercau de... Andrei din totdeauna și Aron, au făcut ei o mică alianță. Habar nu am, prietenia lor acolo și tot încercau să dea în relația mea, în familia mea, că eu nu am școală, că eu nu am... de fiecare dată și tot încercau șicanări. Și la petrecere râdeau de mine și de Alexandra. Am tăcut din gură...”, a spus Cosmin.

De ce spune Cosmin de la Mireasa sezon 5 că a făcut gestul care i-a adus descalificarea

Băiatul susține că a fost provocat în mod repetat de către Aron, fostul iubit al Alexandrei.

”După relația lor a început să scoată niște vorbe foarte urâte despre Alexandra. Cred că știți când a spus acele vorbe urâte, că ce făcea el, că nu vedeau camerele când... chestii de genul ăsta. Nu le-am băgat în seamă. A încercat să o denigreze pe Alexandra, nici pe ea nu avea cu ce, dar pur și simplu să facă rău. Tot așa, Andrei toată ziua bună ziua că mă bate, că face, că mă prinde, că ieșim de aici. Cred că le știți, știm deja povestea.

Am tăcut din gură, am tăcut din gură... Cu Aron am purtat cred că de cinci ori discuția asta, să nu mai ridice tonul la mama, să nu o mai tragă pe ea la răspundere cu ceva. Dacă are ceva de spus, să vină la mine să spună că eu nu mi-am permis și nici nu-mi permit vreodată să mă duc la bunica Elena. Dacă am ceva să-i spun, mă duceam întâi la Aron, să vorbesc întâi cu el că suntem băieți.”, a mai adăugat Cosmin.

Iubitul Alexandrei a mai afirmat că nu are pretenția să-l respecte nimeni din casă. ”Cât suntem în casa băieților, mă pot jigni, îmi pot spune orice, amenințări. Suntem băieți, trecem peste. Dar când se ajunge la mama mea... familia aici este mama și Alexandra...”, a mai declarat Cosmin.

Ce părere au părinții lui Cosmin de la Mireasa sezon 5 despre ieșirea lui violentă

Doamna Robertina i-a luat apărarea fiului său. La fel a făcut și tatăl lui Cosmin, care a și condamnat gestul făcut de concurentul de la Mireasa sezon 5.

”A tot tăcut, a tot tăcut. Într-adevăr, nici mie nu îmi place cum a reacționat. Nu îi stă în caracter, eu de aia nici nu m-am ridicat din prima de pe canapea. Nu sunt obișnuită cu el așa. Abia după aceea, când am văzut că s-a apropiat mai mult, m-am ridicat. Nu am crezut că el poate să facă asta”, a zis și doamna Robertina.

Tatăl lui Cosmin, domnul Valentin, a intervenit la emisiunea Mireasa- Capriciile Iubirii și a spus că nu e de acord cu modul în care a reacționat: ”Astăzi a fost o zi mai puțin bună și pentru mine după ce am văzut ce s-a întâmplat. Nu sunt de acord cu ieșirea lui Cosmin, el știe foarte bine că nu sunt de acord și nu-mi place ce am văzut. Numai că aș vrea să punctez un singur lucru: Cosmin a avut această reacție datorită unor provocări de-a lungul timpului. El a strâns în el și a răbufnit astăzi. Nu ne scuză, am spus de la început că nu sunt de acord cu ce a făcut.”