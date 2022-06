Mireasa 2022, sezon 5. De ce sora lui Andrei e înverșunată împotriva Yanei. Persoana de la care avea date a vorbit cu producția

Simona Gherghe a anunțat că sora lui Andrei a primit informațiile dintr-o anumită sursă, care a ales să discute și cu reporterii emisiunii Mireasa. Este vorba despre o doamnă translator, care protejează femeile traficate.

Ea activează în țările nordice și spune că urmărea emisiunea împreună cu mai multe persoane traficate. Una dintre ele ar fi spus că o cunoaște pe Yana.

Noi acuzații grave la adresa Yanei de la Mireasa sezon 5

„Nu e pe niciun site de escorte. Să zicem că e damă de însoțire. Ea nu voia să mai vină la emisiune pentru că trebuia să însoțească pe cineva. Persoana de la care știu nu mergea cu aceeași bărbați. Yana se duce cu bărbați în vârstă, care au situație financiară. Nu pot să spun că sunt pești.”, a zis femeia.

Ea a susținut că nu era vorba doar de compania ei și că Yana ar fi prestat servicii sexuale contra unor sume de bani.

”Absolut, întreținea relații sexuale. Se poate duce cu unul sau în grup. Depinde ce făceau, cum arătau (n.r. fetele). Puteam să primească 500 de euro, 1000 de euro”, a mai susținut femeia.

Aceasta spune că Yana nu locuia cu iubitul la Paris, ci că era model într-un sex shop, nicidecum nu lucra în domeniul frumuseții.

”Ce a făcut ea în sex shop-ul ăla din Franța? Sunt sex shop-uri unde sunt fete care încearcă jucăriile și ținutele ca să vezi cum vin.”, a mai afirmat doamna respectivă.

Ea a spus că Yana ar fi activat într-un loc de acest loc, unde încerca produsele de acolo. De asemenea, persoana respectivă a zis că Yana a mai avut o relație cu un român în vârstă, care a refuzat să-i facă acte, acesta fiind scopul fetei de la Mireasa sezon 5.

Cum se apără Yana de la Mireasa sezon 5 și ce reacție a avut Andrei

Yana de la Mireasa sezon 5 a negat toate afirmațiile femeii și a cerut dovezi. Ea susține că este curată și că nu permite ca imaginea să-i fie murdărită în acest fel.

”Ce pot să zic?! Aberații. Absolut nimic nu e adevărat. Aberații.”, a spus Yana. Când Simona Gherghe a amintit de informația conform căreia ea ar fi lucrat ca model într-un sex shop, ea a zis: ”Dar mie nu-mi pot plăcea lucrurile alea”.

Ea insistă că nu are prietene care sunt dame de companie și că nici nu are prieteni bărbați.

”Nu, nu am fost. Nu am așa prietene. Prietenele mele sunt măritate. (...) Băieți nu pot să zic că am prieteni. Am amici, cunoscuți. Așa, ca să ies în fiecare zi, eu nu cred în prietenia dintre un bărbat și o femeie”, a explicat fata.

”Mă gândesc. Ce pot să fac?! Să iau o decizie acum?! Nu vreau să comentez, doar mă gândesc.”, a comentat și Andrei.