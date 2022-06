Mireasa 2022, sezon 5. Eleonora, rănită de faptul că Dana a spus, din nou, că nu e mamă pentru că nu are copii. Ce durere ascunde

Nu i-a picat deloc bine doamnei Eleonora, care se consideră o mamă bună, în ciuda faptului că nu a adus pe lume proprii copii. Ba mai mult, există un motiv dureros pentru care ea nu a reușit să aibă proprii prunci.

De ce doamna Eleonora nu are copii biologici

Doamna Eleonora nu are copii biologici, însă și-au crescut nepoții, care îi spun ”mami”. Ea a subliniat, nu o dată, că mamă nu ești doar dacă aduci pe lume un copil.

Însoțitoarea lui Perneș a fost în pragul lacrimilor când a discutat despre acest subiect și a explicat care este motivul pentru care nu a reușit să rămână însărcinată și să aducă pe lume copii.

”Dana îmi pare rău că vorbește așa. Chiar dacă nu am copii, să știi că am crescut nepoții. Poți să suni și să întrebi. Sunt mândră de nepoți.

Exact cum și Sabrina a fost crescută de mătușă, și eu am avut grijă de nepoții mei. Niciodată nu acuza un om care nu are copii, poate are un suflet mai bun decât părinții din ziua de asta. E a treia oară când îmi spui că eu nu am copii.”, a zis doamna Eleonora.

Ea a fost întreruptă de doamna Dana care a întrebat: ”Real ai copii?! Ai crescut copii”. Atunci, doamna Eleonora a zis: ”Dar știi tu de ce nu am putut să am copii? Poți să ai și să-i abandonezi, dar poți să și adopți și să fii mamă.

E a treia oară când mă jignești că nu am copii. Doi, asta nu înseamnă tu ești mult mai apropiată. Nu am făcut copii pentru că nu a putut soțul. A fost infertil și am respectat decizia mai departe. Nu înțeleg de ce ea aruncă. De multe ori, un om care nu are copii e mult mai atașat de ceilalți toți.”