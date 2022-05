Mireasa 2022, sezon 5. Deși îi spunea că se pierde în ochii lui, Alisia l-a anunțat pe Răzvan că nu vrea să-l mai cunoască

Tânăra spune că Răzvan se uită după Larisa și că ea nu vede în ochii lui sclipirea aceea pe care a văzut-o cu cealaltă concurentă.

Alisia susține că e interesat de ea doar pentru că Larisa este indisponibilă.

”Mă simt prost, știu că a fost ceva între voi. Și imaginile alea pe care le văd cu tine... Nu e vorba că nu am sentimente pentru tine încă, doar că mă pun în postura ta și a ei.... Cum ar veni să fie cineva, să vi venit pentru mine și...”, a spus concurenta de la Mireasa când stătea cu Răzvan în grădină.

Alisia a mai punctat faptul că: ”Mi se pare că te-ai uitat într-un fel. Cu mine stai doar pentru că, cum a spus și Sabrina, pentru că ea vrea și de asta stai.”, a mai adăugat Alisia, care a mai zis că e diferită interacțiunea lor față de cea pe care Răzvan a avut cu Larisa.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Perneș, deranjat de intervenția telefonică a surorii sale: ”A decăzut ca bărbat în fața ei”

Cum explică Alisia schimbarea bruscă față de Răzvan

La Mireasa Capriciile Iubirii, Alisia a discutat despre acest subiect și a afirmat că nu crede într-o relație cu Răzvan.

”Asta am simțit, am văzut anumite priviri față de Larisa din partea lui și asta simt. Simt că nu o să fie ok între noi. De asta am ales să pun punct acum, decât să pun mai târziu. Nu vreau să fac nimic de frumusețe. Sunt aici să fac ce simt. Vreau să-mi respecte decizia, nu consider că putem avea o relație pe viitor.”, a afirmat Alisia la Mireasa Capriciile Iubirii.