Mireasa 2022, sezon 5. Familia lui Sese, reacție după acuzațiile aduse Giovanei. Ce a zis sora lui

”Sincer, am văzut așa foarte puțin, pe sărite, am văzut niște mesaje de la sora cuiva, de la fostul prieten al Giovanei cu care am vorbit și eu. Mie nu mi-a spus aceleași lucruri ca mamei Giovanei. Am ascultat ce a spus mamei Giovanei. Mie mi-a spus că nu are sens să îmi mai spună mie ce a spus deja altcuiva, adică în printurile care s-au postat. Nu pot să mă pronunț că a recunoscut sau nu, dar nu a negat.

Mă refer la printurile care au apărut astăzi, în care se vorbește că Giovana este nu știu cum... Mie mi-a scris mai multe (n.r. fostul iubit al Giovanei). Eu îl cunosc pe Sese, știe cum gândesc eu și știu cum gândește. Știe foarte bine că ei împreună o să cântărească lucrurile, o să le observe. Lumea o să vorbească în continuare.”,a zis Cristiana, sora lui Sese la Antena Stars.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Mama Giovanei, reacție după ce o femeie a făcut acuzații grave la adresa fiicei sale

Ce părere are sora lui Sese despre ce se spune despre trecutul Giovanei

Întrebată dacă se îndoiește de veridicitatea celor spuse de Giovana, ea a răspuns: ”Cumva da, nu vreau nici să îi iau apărarea, nici să o condamn pentru că eu sunt genul de om căruia nu poți să-i spui că trece trenul până nu îl văd eu că trece. Adică apar niște printuri și niște vorbe de la niște persoane care nu declara cine sunt... nu au niciun sens, nicio valoare.”

”Să pui niște bani deoparte, să merg și eu la swingeri.”, i-a zis Sese surorii sale. Ea a glumit că vor merge împreună.