Mireasa 2022, sezon 5. Fosta iubită a lui Manu îl acuză de violență domestică și infidelitate

Fosta iubită a lui Manu susține că a fost bătută și înșelată de cel căruia îi va dărui un copil.

”Mi-am dorit o familie cu el, nu aș fi plecat. Când eram însărcinată în două luni, m-a înșelat. Ne-am despărțit ultima dată în februarie, când am fost bătută de el. Atunci am plecat la mama. L-am conctactat telefonic în aprilie și atunci a devenit interesat de copil. (...)

Mi-am dorit să fie lângă copil. E doar un bărbat agresiv, este cea mai mare dezamăgire din viața mea. Am un mesaj și pentru fetele din casă: să știți că nicio femeie însărcinată nu pleacă de lângă tatăl copilului”, a explicat fosta iubită a lui Manu.

Cum se apără Manu

”Presupun că trebuie să fie niște dovezi că eu nu am fost, nu am dres. Știam că o să facă chesti asta, mi-a zis prin telefon că dacă nu renunț la emisiune, o să zică chestiile astea. M-a amenințat. Mi-a subliniat că suntem doar prieteni, când i-am zis de emisiune mi-a zis că ea nu vrea să mai fim prieteni. (...)

O singură dată nu am fost cu ea. Nu am bătut-o, nu înseamnă că bați o femeie dacă dai o palmă. Am și recunoscut când am venit aici. E genul de femeie agresivă, care sare să dea în tine. E o reacție de care nu-ți dai seama când ești stresat, pistonat. La un moment dat, s-a întâmplat. Recunosc. Nu e bătaie, ca atunci când bați pe cineva ca pe un bărbat.”, s-a apărat Manu.

Ce poveste are Manu de la Mireasa sezon 5

Manu este om de afaceri și spune că a avut patru relații serioase. Manu are o fetiță cu fosta lui parteneră, micuța având nouă ani. ”Sunt foarte fericit că sunt tatăl unei fetițe. Sincer, nu am tras de ea. Eram oarecum sătul, mi se părea o femeie cicălitoare.

Dacă ea nu alegea să plece, mergeam așa mai departe. Mă ocup de fetița mea. Știe și de chestia cu emisiunea, și-a luat AntenaPlay ca să se uite la mine.”, a mai declarat noul concurent de la Mireasa.

Manu afirmă că fosta lui iubită este însărcinată în șase luni. Fata are 26 de ani, cu 11 mai puțin decât el, și au avut o relație de 8-9 luni. El a zis că s-au despărțit pentru că ea s-a schimbat după sarcină și a devenit conflictuală.