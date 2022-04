Mireasa 2022, sezon 5. Nici bine nu a pus punct cunoașterii cu Elena că Aron curtează altă fată

”Vreau să văd dacă îmi răspunde la semnale”, a zis Aron când era pe terasă cu Perneș. Băiatul a afirmat că vrea să-i dea câteva semnale și după se pune pe fapte.

Mai târziu, discuția s-a mutat în baie, unde a participat inclusiv Sese.

”Perneș știe că am zis că e între Elena și Yana. La faza cu religia mie mi s-a tăiat.”, a adăugat Aron când băieții i-au atras atenția că va ieși scandal.

”Vezi cum o dai cu Andrei”, l-a atenționat Perneș și Aron i-a replicat faptul că Andrei ar fi spus că sunt doar ”amici de o noapte”.

”Ce scrie aici aș vrea să citești doar tu”, i-a zis Aron Yanei atunci când i-a dat trandafirul. Însă doamna Elena nu e încântată: ”Nu o interesează niciun băiat. Ea stă trei luni și după în Moldova că nu are cetățenie. E foarte rea.”, dând de înțeles că Yana s-ar căsători doar pentru cetățenie.

Aron, dezamăgit, s-a retras din cucerirea Yanei

”Nu am luat în considerare ce a zis bunica. Momentan m-am retras din a mai face pași, nu mai e cazul. Pur și simplu așa am simțit eu. De aseară au văzut și băieții că am fost un pic mai reticenți”, a explicat Aron.

”Asta e supărarea unora, că ei fac pași și ea vine la mine. Acum ai decis să te retragi. Orice băiat e liber să o curteze. Dacă ea decide să stea cu mine...”, a replicat Andrei.