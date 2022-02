Mireasa 2022, sezon 5. Gelos pe Cosmin, Aron a plâns după ce l-a văzut pe acesta în preajma Alexandrei

În timpul serii, Aron a tot îndemnat-o pe Alexandra să petreacă timp împreună departe de zgomotul petrecerii. De cealaltă parte, fata își dorea să fie în mijlocul atmosferii pentru a se distra.

Asta l-a făcut pe Aron să se supere și să privească cu ochi suspecți dansul ei cu Cosmin. Când a luat-o, din nou, deoparte, Alexandra i-a reproșat că o sufocă.

”Mi se pare o discuție de copii”, a zis Alexandra după ce Aron a venit să o împace. ”Nu vreau să fiu sufocată, nu vreau să vii să mă săruți forțat. Dă-mi spațiu.”, a mai adăugat ea.

Ce nemulțumiri are Alexandra la adresa lui Aron

”Mă deranjază că atunci când avem o discuție, cade în extrema aia. S-a sfârșit tot, reacțiile lui mi se par exagerate. Ok, asta nu înseamnă că eu trebuie să accept. Nu-mi plac reacțiile astea.

Nu am spus că am pus punct relație, ci că am nevoie de timp, să mai observ anumite reacții. Ieșind o dată din casă, putem da de probleme. (...) Când i-am cerut timp, m-au deranjat că mamele au venit de trei ori.”, a explicat fata în emisia live.

”Într-adevăr, am realizat că am greșit. Îmi asum chestia asta și reacția mea necugetată. Am avut o revelație cu mine, o să ridic anumite bariere în ceea ce privește exteriorizatul meu. O să-i ofer timp timpului. Vă dați seama că m-a deranjat când l-a pupat pe Cosmin. Nu mi se pare că Cosmin se uită după Alexandra și invers. În timp o să se vadă o altă gestionare a lucrurilor”, a afirmat Aron.

Alexandra a afirmat că Aron se contrazice în declarații pentru că a susținut că nu e gelos, dar a arătat altceva în seara petrecerii. ”Mă simt mințită”, a adăugat ea.

”Eu nu știu, am picat așa. Am dansat cu toată lumea, din punctul meu de vedere nu cred că am greșit cu nimic. Înaintea îmbrățișării cu Alexandra, a fost și cu Guliana. Am făcut așa cu toată lumea. Atunci voi dansa cu persoanele care nu au relație.”, a spus și Cosmin.