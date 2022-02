Mireasa 2022, sezon 5. Doamna Dana, contre cu Giovana: ”Nu împinge, fetița mea”

”Nu împinge, fetița mea.”, a zis doamna Dana. ”Dacă împingeți, împing”, a replicat Giovana. Mama lui Leo a afirmat că fata săptămânii a împins-o. ”Dă pe afara fake-ul din ele”, a spus iubita lui Sese, când Larisa i-a amintit că doamna Elena a votat-o pentru eliminare.

”Răutățile pe mine nu mă doboară. Dacă atât o duce capul”, a spus doamna Dana despre Giovana.

Ea a mai afirmat că Dumnezeu e sus și vede pe toată lumea, după ce Larisa i-a cerut socoteală pentru faptul că a nominalizat-o pe Giovana. ”Să facă Giovana emisiunea, să bată pe toată lumea”, a mai spus mama lui Leo.

Cum explică Giovana contactul fizic cu doamna Dana

”E prea mare, doamna, ce pot să zic”, a spus Giovana. ”A venit din spate și m-a lovit. A fost un umăr din spate, ca un bărbat”, a explicat doamna Dana.

”De ce trebuie să lovești? Dacă era o fată, o păruiai?!”, a zis doamna Dana. ”Eu am încercat să trec, dar s-a întors cu spatele. Doamna dacă face ceva, îi întorc același lucru”, a spus și Giovana.

Reacția lui Leo după ce doamna Dana a acuzat-o pe Giovana că a împins-o

Leo a vorbit despre situația dintre mama lui și Dana: ”Nu pot să spun că am o părere. Pare exagerată reacția Giovanei. Chestiile astea trebuie rezolvate în casa fetelor și mamelor. Mi se pare exagerat, nu am putut să văd cum a împins. Fapta e consumată, nu mai are rost”, a zis și Leo.