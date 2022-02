Mireasa 2022, sezon 5. Giovana și Sese sunt într-o cunoaștere. Cei doi au avut o discuție despre viața intimă

Sese a mers pe terasă cu Giovana, pe care a încercat să o înțeleagă. Fata era supărată pentru că Sese a vorbit cu Nora, cea pe care băiatul încerca să o cunoască.

Însă când ușile s-au deschis, concurentul a petrecut mai mult timp cu Giovana. Ei au avut o discuție interesantă despre videochat și viața intimă.

Ce au discutat Giovana și Sese despre viața intimă

Băiatul a vrut să știe de ce a făcut Giovana videochat și cum i s-a părut. Fata a recunoscut că era curioasă cum e și că a făcut streaming pentru adulți o perioadă scurtă.

Atunci ea i-a zis că poate vor face împreună și Sese a părut încântat. Mai apoi, discuția a curs și au început să facă dezvăluiri mai intime. Discutând despre abstinență, cei doi au afirmat că educația sexuală ar trebui studiată la școală.

Giovana a adăugat că i se pare dificil să se abțină și că acesta este un aspect care nu-i place în competiție.

Giovana și Sese de la Mireasa sezon 5 sunt într-o cunoaștere

”Am spus, nu mi se pare ceva... Nu înseamnă că dacă faci chestia asta nu ești într-un anumit fel. Nu am făcut videochat”, a zis Sese. Giovana și Sese sunt într-o cunoaștere, au spus cei doi în emisia live din 8 februarie 2022.

”Nu am știut că am două ore în casă. Am luat decizia înainte de date, plănuiam să o iau atunci. Eu când spun ceva asta fac”, a mai adăugat Sese.