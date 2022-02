Mireasa 2022, sezon 5. Nora a făcut o mărturie cutremurătoare la întâlnirea cu băieții

”La 16 ani, am avut un iubit. Eram la liceu, a venit, m-a scos de păr din clasă și m-a băgat în mașină. Am fost bătută, tăiată, filmată, tăiată. Toate astea au mers la Poliție. De acolo, am început un proces cu el. Medic legist și tot.”, a povestit Nora.

Ea a afirmat că a amenințat-o cu moartea atunci când se afla încătușat. ”Dragostea pe care trebuie să o ofer, o voi oferi, nu mă încurcă trecutul meu”, a mai zis concurenta.

Întrebată de ce a ales să spună aceasta poveste, fata a răspuns că dorește să se știe de la ea adevărul și să nu apară povestea pe internet.

”Puteam să le văd reacțiile, probabil unii dintre ei puteau să simtă ce simt și eu. E dureros, rănile sunt acolo. Nu era un lucru de înșelat, că trece și uităm. Vorbim de lucruri mai grave.”, a mai adăugat Nora.

”A fost un șoc pentru mine. O văd destul de matură. Nu a plâns”, a zis și Sese.

Nora a vorbit despre operațiile estetice pe care le are

Nora de la Mireasa sezon 5 a povestit că și-a făcut mai mult intervenții estetice după ce a slăbit foarte mult.

”Eu eram foarte plinuță, aveam 90 de kilograme. Nu am mâncat 3 săptămâni, am slăbit 32 de kilograme: am implant, mărire de posterior și liposucție, am acid în buze de acum doi ani. De-a lungul timpului, mi s-a spus că pot fi ispită. De asta cred unii că nu sunt serioasă, că nu iau viața în serios.”, a zis Nora.