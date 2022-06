Mireasa 2022, sezon 5. Perneș, către Sabrina: ”Cu mine ai terminat-o”

”Nu știu dacă e supărată sau nu, dar chiar nu-mi pasă”, a zis Perneș când desena cu Sese. El a spus că nu mai simte tensiunea ”aia” atunci când iese cu un băiat și nu cu Sabrina.

”O să schimbăm puțin foaia, să trăiesc și pentru mine. Că nu prea am făcut-o”, a mai spus logodnicul Sabrinei.

El a subliniat că refuzul și modul de a comunica cu el îl fac să dea un pas înapoi. Lui Sese i-a zis că nu va mai vorbi cu ea câteva zile pentru că nu merită.

”E clar că nu o să mă mai căsătoresc că nu vreau eu. O să mai ies și cu altcineva dacă nu vrea”, a mai afirmat el.

Giovana și Perneș de la Mireasa sezon 5 s-au despărțit?!

După ce s-au întâlnit în living, cu puțin timp înainte să înceapă emisiunea, Perneș era foarte agitat.

”Cu mine ai terminat-o”, a zis Perneș înainte să înceapă emisiunea. Mai târziu, a întrebat-o dacă îl iubește și cum îi arată ce simte. ”Vreau sa o termini cu Dana. Are treabă cu relația noastră.”, i-a explicat logodnicul.

După emisiune, cei doi s-au certat din nou. Sabrina nu părea dispusă să îl asculte pe logodnicul ei. Ea susține că mereu toată vina e asupra ei și că s-a săturat. ”Sunt obosită psihic”, a spus fata.

Nici Perneș nu a putut să înțeleagă tot ce i-a transmis iubita lui, așa că au urmat reproșuri de ambele părți și lucrurile tot nu s-au liniștit între ei. În Gala din 18 iunie, ei nu s-au ținut de mână și a existat o distanță considerabilă între ei.

”Și el mă pune în situații neplăcute. M-am simțit umilită. Lui îi pasă ce zic ceilalți, cum se vede de afară. Eu asta cred. Nu mă ascund. Deși nu există o problemă, o găsește. Acum există, dar nu cred... El îmi zice că se abține, dar mi le zice pe toate”, a declarat Sabrina.

Ea a mai precizat faptul că iubirea lor e ca o luptă și că nu ar trebui să fie așa.

Mama lui Perneș a luat atitudine

”E foarte urât ce se vede, nu vreau să cert pe niciunul, nu am niciun motiv. Dacă ei nu se înțeleg, era mai bine să pună punct, era mai frumos. Atâta ceartă se vede urât de afară. Task-ul cu dormitorul împreună... nici nu vreau să comentez ce a fost afară. (...) Tot timpul am încercat să o înțeleg pe Sabrina. Am zis că așa e firea ei, că e o fată mai rece, că se va deschide cu timpul și va fi bine între ei. M-am gândit că o să se înțeleagă. Sabrina nici în ziua de azi nu discută cu Perneș. Indiferent dacă vor rămâne împreună, ea va trebui să discute cu soțul ei. Multe discuții pe care nu le are cu Perneș, le discută cu doamna Dana și Larisa.”, a zis doamna Valeria.

Sabrina: ”El are dreptul să discută cu alții, eu nu.” Mama lui Perneș a mai spus că mai bine s-ar despărți dacă nu sunt bine.

”De ce sunt tot timpul discuțiile astea? De 4 luni de zile, aveți aceleași discuții”, a mai declarat doamna Valeria.