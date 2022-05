Mireasa 2022, sezon 5. Perneș s-a schimbat la față când a auzit ce spune Sabrina despre viitorul lor

”Mă mărit, dar poate nunta nu aici. Sunt chestii afara pe care trebuie să le mai verific. Mă refer la problemele de afară. Oricât ai zice, banii sunt o problemă tot timpul. Se ceartă majoritatea familiilor de la bani. Mutatul, toate astea, cu locuitul, pusul, aranjatul... vor fi o grămadă de discuții pe temele astea și ce faci, stai iar din ceartă în ceartă?! Nu... Și să știi că nu poți să pleci pentru că ești căsătorită.

Am zis, nu-mi asum un divorț, niciodată în viața asta. Și nici să fiu nefericită nu-mi asum, doar pentru că m-am căsătorit și să rămân acolo.”, a zis Sabrina, în timp ce își făcea unghiile.

Ce îngrijorări are Sabrina despre viitorul relației cu Perneș

Ea a subliniat că este îngrijorată pentru faptul că și-ar părăsi casa pentru a merge la Cluj, unde ar locui cu chirie. ”Eu am apartamentul meu, ne mutăm la mine, stăm la mine. El nu are nimic, ce fac?! Mă bazez pe ce?! Mie mi se pare puțin trist faptul că mă duc să locuiesc în chirie în Cluj, în loc să... Când eu la mine nu plătesc nimic, mă duc și plătesc în Cluj în loc să stau la mine acasă.”

Iubita lui Perneș a mai precizat că nu suportă ideea de chirie: ”Eu dacă mă mut, cu toate lucrurile mele de la Iași, cu tot. Doamne ferește, se întâmplă ceva... nici măcar nu-s la mine acasă. O să trebuiască să testez lucrurile astea și afară. Nu mă mut așa cu purcel, cu tot. Îmi iau câteva bagaje și trebuie să văd”.

Perneș, deranjat de spusele iubitei lui

Lui Perneș nu i-a plăcut ce a auzit: ”Habar nu aveam de lucrurile astea, în condițiile în care noi am discutat lucrurile astea. Eu nu am pus accentul pe un apartament, nu a fost pentru mine pentru că m-am tot mutat.

I-am zis foarte clar, noi în prima fază putem să stăm într-o chirie, să vedem dacă te acomodezi cu Clujul, dacă o să-ți placă, iar dacă-ți place căutăm loc să ne facem o casă, nu un apartament.

Noi am avut discuțiile astea. Nu înțeleg de ce apar discuțiile astea după patru luni de zile. Nu înțeleg... Nu am ce să o întreb, mi se pare că... nu, nu știu ce să o întreb. Am avut discuțiile astea, a fost încântată de ideea cu Clujul, de mutat, știa foarte clar că nu am vrut niciodată să-mi iau un apartament al meu. Puteam, dar nu am fost niciodată pus pe chestia asta”.

El a mai menționat că are o firmă de imobiliare și poate lucra de oriunde, așa că nu o va forța să stea în Cluj dacă Sabrinei nu îi place.

Mai multe detalii despre acest subiect găsiți în materialul video de mai sus.