Mireasa 2022, sezon 5. Primele reacții ale fetelor după intrarea lui Manu. Ce concurentă pare încântată de el

Ina a afirmat că diferența de vârstă dintre ea și Manu este prea mare și nu crede că se potrivesc. Yana a declarat că Manu este ”un bărbat frumos.”

Ce fată s-a arătat interesată de Manu de la Mireasa sezon 5

Anda a fost foarte rezervată și a spus că rămâne de văzut având în vedere povestea lui complicată. Larisa a fost foarte vocală. ”Este un bărbat, arată bine, este un bărbat ceea ce eu am cerut. Este foarte ok, doar că mă puțin în spate povestea lui de viață având în vedere că are deja o fetiță.

Fetița de 9 ani este ok, dar gândindu-mă că are un copil acum, vine pe lume... mai e puțin. A avut o relație recentă și are un copil care vine pe lume imediat. Mi se pare că... e cam greu.”, a zis concurenta.

Alina a apreciat asumarea și onestitatea lui Manu: ”Nu îi e rușine de trecutul lui și asta e de apreciat.”

Ce poveste are Manu de la Mireasa sezon 5

Manu este om de afaceri și spune că a avut patru relații serioase. Manu are o fetiță cu fosta lui parteneră. ”Sunt foarte fericit că sunt tatăl unei fetițe. Sincer, nu am tras de ea. Eram oarecum sătul, mi se părea o femeie cicălitoare.

Dacă ea nu alegea să plece, mergeam așa mai departe. Mă ocup de fetița mea. Știe și de chestia cu emisiunea, și-a luat AntenaPlay ca să se uite la mine.”, a mai declarat noul concurent de la Mireasa.

Manu afirmă că fosta lui iubită este însărcinată în șase luni. Fata are 26 de ani, cu 11 mai puțin decât el, și au avut o relație de 8-9 luni.