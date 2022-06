Mireasa 2022, sezon 5. Rezultatul cursei de eliminare dintre Adrian și Răzvan. Cine părăsește competiția

De-a lungul acestei săptămâni, Răzvan și Adrian au fost foarte liniștiți. Nu au fost în centrul unor evenimente. Singurul care a fost mai vocal a fost Adrian, însă doar în casa Mireasa.

El a încercat să intermedieze conversația dintre Yana și Andrei, însă fără succes.

Adrian sau Răzvan? Cine părăsește competiția Mireasa sezon 5

Nu o dată, Adrian a spus că vrea să părăsească competiția Mireasa sezon 5. După ce cunoașterea cu Elena s-a încheiat, el a simțit că locul lui nu mai este în show-ul matrimonial. Totuși, deși își dorește să plece, el plănuiește să se înscrie și în sezonul 6.

De-a lungul timpului, el s-a arătat interesat de mai multe fete din casă, printre care Ina și Inimioara.

De cealaltă parte, Răzvan a afirmat că dorește să-și continue parcursul în casa Mireasa, în ciuda faptului că nu este interesat de nicio fată. El a încercat inițial să o cunoască pe Larisa, însă ea a realizat că nu este bărbatul pe care și-l dorește.

Ulterior, Alisia a intrat în competiție și a ieșit la fel cum a venit, lăsându-l singur pe Răzvan.

Adrian este concurentul eliminat de publicul Mireasa sezon 5, cu un procent care depășește puțin 60%.

”Am și eu anumite regrete. Am trecut printr-un proces pe care trebuia să îl gestionez mai bine. Am greșit că nu am făcut ce am simțit.”, a zis Adrian înainte să părăsească competiția Mireasa sezon 5.

El a mai spus că poate va vorbi cu Inimioara când va ieși din casă. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.