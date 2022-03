Mireasa 2022, sezon 5. Robert părăsește competiția. Ce se întâmplă cu el

Robert nu mai poate continua competiția din cauza problemelor grave de sănătate. Tânărul are dureri de spate atât de mari, încât îi este greu să participe și la live-uri.

Chiar în ediția live din 23 martie, tânărul a stat întins pe canapeaua din livingul băieților.

Citește și: Mireasa 2022, sezon 5. Lucian a sunat după dezvăluirile surorii despre Giovana. Ce e adevărat și ce nu

Simona Gherghe, anunț despre Robert de la Mireasa sezon 5

”Doctorul mi-a spus că îmi trebuie un control mai amănunțit.”, a zis Robert, care a afirmat că are hernie de disc.

”Colegii mei mi-au dat dosarul medical. Medicii recomandă operație, nu peste o lună ci acum, ești în criza aceea. Prin urmare, îți spun că astăzi o să ne despărțim. Tu erai în acea cursă de eliminare. (...) E sfatul medicului, nimeni nu-și poate lua acest risc. Mama ta e pe drum, vine să te ia. Nu ne jucăm cu sănătatea nimănui.”, a zis Simona Gherghe, care a anunțat că drumul lui Robert la Mireasa se încheie astăzi.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Cine este Robert de la Mireasa sezon 5

Robert are 24 de ani și este din Brașov. ”De mic am fost pasionat de sporturile extreme. Am practicat ski sărituri până la 17 ani.”, a povestit el, care a fost nevoit să renunțe la carieră din cauza unei accidentări.

Tânărul și-a folosit pasiunea pentru a își face o afacere. El închiriează motociclete pentru enduro. Până la 30 de ani vrea să fie milionar. ”E realizabil”, zice el.

”Aveam o vârstă foarte fragedă când părinții mei s-au despărțit. Am rămas cu mama, vorbesc cu tata, dar nu mai este la fel ca atunci.”, a povestit tânărul care caută o fată înaltă, cu ochii căprui, ambițioasă.

Până la 27 de ani, Robert ar vrea să aibă primul copil. ”Am remarcat pe cineva în casa Mireasa. Acum e într-o relație și e și blondă.”, a zis el.