Mireasa 2022, sezon 5. Lucian a sunat după dezvăluirile surorii despre Giovana. Ce e adevărat și ce nu

Lucian, fratele femeii care a adus acuzații la adresa Giovanei, a spus că a recunoscut-o pe fată la televizor și s-a confesat surorii sale.

”Nu am intenționat să îi fac rău. Eu trebuia să particip la emisiunea dumneavostră, am văzut-o pe Giovana și i-am spus unei colege că o cunosc pe Giovana. I-am spus că a fost o relație de o noapte. (...) Nu am fost cu Giovana la clubul de swingeri, informația s-a înflorit de pe grupuri. Nu pot să afirm.

Eu sunt un tip asumat și open minded, dar nu pot să afirm dacă a fost sora mea sau nu. Nu am cum să urmăresc emisiunea pentru că lucrez de la 8 la 5. M-a sunat un coleg acum două zile, m-a întrebat dacă pot să confirm că am avut o relație de o noapte. Nu aș vrea să întrețin o relație verbală cu ea, ne-am cunoscut doar într-o anumită conjunctură.”, a zis Lucian.

El a dat de înțeles că nu ar fi fost o simplă aventură, însă nu a vrut sa dea detalii. Fata a negat categoric orice legătură cu el.

Giovana de la Mireasa sezon 5 neagă cele spune de băiat

”Nu știu de ce nu recunoaște, e trecutul ei.”, a zis Lucian, care a afirmat că au avut o aventură de o noapte. Giovana a negat că ar fi avut vreo legătură. ”Pot să fac niste printscreen uri și să le pun la dispoziție.”, a mai adăugat el.

”Eu nu aș avea niciun interes (n.r. să îi facă rău Giovanei), ar fi fost hilar să stăm în aceeași casă având în vedere că am avut ceva.”, a mai zis băiatul despre faptul că și el s-a înscris la castingul Mireasa.