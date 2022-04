Mireasa 2022, sezon 5. Sabrina și Perneș au făcut schimb de roluri. Reacția lui când a auzit ce simte fata pentru el

”E un sentiment fain. Știi când mi-am dat seama că simt iar ceva pentru el? Când a fost atunci, de ziua lui. Îți mai amintești? Am stat noi afară toți trei și stăteam pe canapea. Ai văzut că atunci m-a luat în brațe. Fată, mă crezi că era fain? A venit de la amândoi și nu știu, a fost ciudat. Capul îmi zicea: dă-te înapoi, nu sta, și inima doar stai, profită de moment. Dacă mă uit în ochii lui când zâmbește m-am topit.”, i-a zis Sabrina Larisei când se aflau pe terasă.

Ce simte Sabrina pentru Perneș de la Mireasa sezon 5

Sabrina i-a mai mărturisit Larisei că și-a dat seama de ceea ce simte la plecarea Norei: ”Îmi doream să plec acasă în ideea că nu puteam să percep o împăcare. Mă deranja mult să-l văd pe aici și nu cu mine, neputând să fim împreună. E foarte bine că au venit și fete noi. Foarte bine că i-a plăcut cineva, poate trăia și el cu impresia asta, cine știe. Măcar să nu fie dubii.

Eu nu am avut așa sentimente puternice cum a avut el și cum a simțit el. Nici eu nu mă simțeam disponibilă emoțional pentru altcineva. Tot așa am rămas și eu cu impresia, că relația noastră s-a încheiat prea așa, fără să fie consumată. (...) Mai am de lucrat la încrederea mea în el, dar o să vină și asta pe parcurs. (...)

În momentul ăla în care Nora a plecat, a fost despărțirea aia dintre Nora și Leo. Atunci m-am uitat cu colțul ochiului la el, mă gândeam dacă o să fie momentul în care o să plec și eu și el să rămână. Parcă am simțit așa plecarea mea, cu lucruri netrăite aici. Mi se rupea sufletul. Am zis că dacă plec vreodată și el rămâne, nu vreau să îmbrățișez pe nimeni”.

Reacția lui Perneș după ce a urmărit imaginile în care Sabrina își mărturisea sentimentele

”Repet, sunt foarte obosit. Nu am văzut imaginile foarte bine. Nu e nevoie să le mai difuzați încă o dată, le-am înțeles. Sunt drăguțe. M-a speriat ea pe mine, nu vreau să o sperii. Nu neapărat că nu-mi vine să cred. Sunt surprins de unele chestii. Le analizez mai lento”, a zis Perneș după ce a văzut imaginile.

Întrebat dacă e pregătit pentru Sabrina, el a răspuns: ”Nu știu.” După acest moment, fetei i-a dispărut zâmbetul de pe față.