Mireasa 2022, sezon 5. Sese, gelos că Giovana i-a acordat atenție lui Andrei la petrecere

Supărat, Sese i-a atras atenția Giovanei pentru că a dansat cu Andrei. El chiar i-a spus că a fost la un pas să-l numească ”iubirea mea” pe fiul doamnei Mioara.

Sese, gelos pe Andrei. Cum explică Giovana

”Eu dacă mă uit, zici că o vreau pe Alina. Atunci de ce erai supărată, că eu căutam priviri. Și tu nu o arzi aiurea, te-ai dus și te rupeai așa. O să fac la fel și eu. Nu vreau pe altcineva. Tu de ce cauți altceva? Nu degeaba aveam eu întrebările alea. Ți se pare ok ce făceai pe scenă și te rupeai? Dacă nu am zis chef, asta înseamnă că îl iei pe altul. Da, sunt foarte gelos. Vezi că era să-i spui, din greșeală, ”iubirea mea”. Nu mă iei pe mine că aberez, că sunt beat. Dar Giovana nu își mai asumă unele chestii?”, a zis Sese.

”Ce greșeală am făcut? Atunci ce ai de reproșat la adresa mea?! Să nu mă mai uit la Andrei? Atunci ce vrei?!”, a afirmat și Giovana, care a negat complet tot ce a zis iubitul ei.

Nu a primit un răspuns mulțumitor de la Sese, așa că a lăsat disputa să se stingă de la sine. Mai târziu, a ieșit pe terasă și Andrei, care le-a spus că Sese este un băiat minunat.

Remarca Giovanei l-a supărat, însă, și mai tare pe Sese. Aceasta a zis că Andrei este sub influența alcoolului, iar Sese i-a replicat că n-ar mai fi zis acest lucru dacă i-ar fi făcut ei un compliment.

”Nu mi se pare că am dansat cu Andrei.”, a zis Giovana în live. Andrei a susținut că nu există niciun fel de apropiere între ei și că este vorba despre ”prostii”.

Giovana, geloasă pe Nora de la Mireasa sezon 5

Giovana nu o are la inimă pe Nora, cea cu care a ”luptat” pentru inima lui Sese.

”Am avut o mică ceartă, ne-am contrazis în microbuz”, a zis Giovana, care a explicat de ce a numit-o ”panaramă”: ”Păi este panaramă. Arată ca una, asta văd, asta emană. Mă ajută să mă descarc dacă jignesc. Așa sunt eu. Cum ce a făcut? S-a dat la bărbatul meu și la alții. Da, Nora nu are niciodată nicio vină. Nu mai am nimic de împărțit cu ea. Nu am nevoie de ceva să-mi spui, să-mi ceri.”

”Te evit și nu mai avem nimic de discutat”, a zis Nora, care a refuzat să mai dezvolte. ”Pentru mine asta e, mă deranjează că se victimizează”.